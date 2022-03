Nach einem Großbrand in einer Lagerhalle der Entsorgungsfirma Alba am Mittwochmorgen konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Einsatz in der Nacht auf Donnerstag (31.03.) um etwa 2 Uhr beenden. Das teilte Feuerwehr-Kommandant und Einsatzleiter Jochen Wolf mit. Der Brand sei um 1.40 Uhr nach etwa 23 Stunden vollständig gelöscht worden. „Das war ein sehr langer Einsatz, der im Endeffekt gut verlaufen ist“, sagt Jochen Wolf am Morgen. Insgesamt waren 140 Einsatzkräfte der Feuerwehren