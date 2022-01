Wer seine Brezel zwischen Januar und Juni in einer Filiale der Bäckerei John in Waiblingen kauft, unterstützt damit den Förderkreis krebskranker Kinder in Stuttgart. Der feiert in diesem Jahr nämlich das 40. Jubiläum. „Wir wollen das Jahr nutzen, um die Thematik wieder an die Öffentlichkeit zu tragen und die Situation von Familien krebskranker Kinder zu verbessern“, erklärt Cornelia Völklein, Geschäftsführerin des Förderkreises. Coronabedingt war es in den vergangenen zwei Jahren stiller