Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März gibt es in Waiblingen verschiedene Angebote für, mit und von Frauen. 1911 erstmals vor dem Hintergrund des Ringens um das Frauenwahlrecht ausgerufen, steht der Welttag symbolisch für den täglichen Kampf um die Gleichberechtigung von Frauen in der ganzen Welt. Inzwischen wird vermehrt auch der Begriff „feministischer Kampftag“ genutzt, um andere Geschlechteridentitäten einzubeziehen.

In Waiblingen organisieren Frauenrat und Stadtverwaltung rund