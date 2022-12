Über 100 Einsätze: Wie die Feuerwehr Weinstadt das Jahr 2022 erlebt hat

Groß, rot und glänzend stehen die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt in der Fahrzeughalle der Abteilung Beutelsbach. Jedes von ihnen hat eine eigene Funktion, jede Einsatzkraft, die eines der Fahrzeuge bedient, kennt diese Funktionen in- und auswendig. Dafür gibt es verschiedene Fortbildungen und Lehrgänge, die die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr regelmäßig besuchen. 2022 war das Ausbildungsjahr der Weinstädter Wehr, sagt Tim Maier, Feuerwehrmann und Pressesprecher.

Die Corona-Pandemie hat für einen Ausbildungsstau gesorgt

3700 - das ist die Zahl der Stunden, die im Jahr 2022 in Lehrinhalte geflossen sind. Im Bereich der Ausbildung sei das ein Arbeitspensum, das in dieser Form noch nie dagewesen war, sagt Feuerwehr-Kommandant Stefan Schuh. Sowohl für die Auszubildenden als auch für die Lehrkräfte sei das ein „enormer Kraftakt“ gewesen.

Am Ende müsse immer bedacht werden, dass die Einsatzkräfte ehrenamtlich tätig sind und Lehrgänge oder Ausbildungen immer in der Freizeit stattfinden würden, betont Tim Maier. Nachdem viele Seminare coronabedingt in den Vorjahren nicht stattgefunden haben, sei ein „Ausbildungsstau“ bei den 230 Weinstädter Einsatzkräften entstanden. Im Jahr 2022 wurden die Inhalte nun alle aufgeholt: die Grundausbildung, das Atemschutzgerätetraining, die Sprechfunkausbildung, die Ausbildung zum Truppführer, die Bedienung der Drehleiter und der Einsatz als Maschinist.

Trotz Corona: Die Mitgliederzahlen blieben beständig

Trotz der zähen Corona-Jahre verzeichnet die Feuerwehr nicht weniger Mitglieder als vorher: 14 Kräfte sind 2022 sogar dazugekommen. Vom Personalmangel, der sich quer durch die Branchen zieht, bleibt die Weinstädter Feuerwehr bisher also weitestgehend verschont.

Lediglich die Abteilung in Strümpfelbach habe leichte Probleme mit den Mitgliederzahlen, dort sei der Personalstand niedriger als im Durchschnitt. „Strümpfelbach hat eine dünne Personaldecke“, sagt Tim Maier, was auch daran liege, dass der Ort die wenigsten Einwohner zählt. Dass es jemals zu wenig Einsatzkräfte geben könnte, brauche aber niemand zu befürchten, sagt der Pressesprecher. Schließlich helfen sich die einzelnen Abteilungen in Weinstadt und der Region gegenseitig aus.

Zwei Großbrände und viele technische Hilfsleistungen im Jahr 2022

So auch beim großen Brand in der Firma Alba in Waiblingen am 30. März dieses Jahres: Eine Lagerhalle stand in Flammen, 140 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer in der Entsorgungsfirma zu löschen. Auch die Weinstädter Truppe rückte an diesem Tag nach Waiblingen aus.

Ähnlich war es sieben Monate später bei der Explosion in Remshalden am 16. Oktober. Dort hatte der Anbau einer Firmenhalle in der Straße „Oberer Wasen“ gebrannt, 114 Feuerwehrkräfte, darunter auch die Weinstädter, waren bei diesem Einsatz unterwegs.

Einen großen Anteil der Einsätze habe jedoch gar nicht „das klassische Feuer“ ausgemacht, sagt Tim Maier: Häufig wurden die Weinstädter alarmiert, weil ihre technische Hilfe gefordert wurde. Ganze 20 Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes zur Notfalltüröffnung verzeichnet die Weinstädter Wehr 2022. Beispielsweise gebe es Fälle, in denen Personen über einen längeren Zeitraum von ihren Nachbarn weder gesehen noch gehört wurden. Da ein Eindringen in die Wohnung ohne den Schlüssel schwierig sei, komme die Feuerwehr mit entsprechenden Werkzeugen zur Hilfe, erklärt Tim Maier.

Doch nicht nur Menschen waren in diesem Jahr auf die Hilfe der Feuerwehr angewiesen: Auch Katzen und Vögel sind gerettet worden. Letztere verhakten sich manchmal in sogenannten Tier-Fanggittern und wurden daraufhin von der Feuerwehr wieder befreit. Solche Einsätze erinnern den Feuerwehrmann immer etwas an die Darstellungen in einem Kinderbuch, gesteht er schmunzelnd. Insgesamt kommt die Feuerwehr in Weinstadt in diesem Jahr auf etwas mehr als 100 Einsätze - ähnlich den Vorjahren.

Für das kommende Jahr wünscht sich Tim Maier die Rückkehr zur „Normalität“. Schon jetzt steht einiges auf dem Programm, beispielsweise die Installation von einem Notstromaggregat, das die Feuerwehr bei einem Stromausfall einsatzfähig halten soll. Jetzt aber steht erst einmal Silvester vor der Tür, die Feuerwehr Weinstadt plädiert für einen sorgsamen Umgang mit Feuerwerksraketen und weiterer Pyrotechnik, so dass jeder gesund ins neue Jahr starten kann.