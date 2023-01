Freizeit-Tipps für Familien in Weinstadt: Was Eltern und Kinder im Januar unternehmen können

Weihnachten und Silvester sind vorüber, das neue Jahr hat begonnen. Schüler in Baden-Württemberg haben aber noch Ferien. Was Familien aus Weinstadt bis zum Schulbeginn und in der Zeit danach unternehmen könnten, fassen wir hier zusammen.

Im Museum werden Kinderbuch-Illustrationen ausgestellt

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann am Samstag, 7. Januar, und am Sonntag, 8. Januar, die Ausstellung „Bunte Kinderwelt“ im Württemberg-Haus Beutelsbach besuchen. Von 14 bis 18 Uhr ist das Museum geöffnet. Die Ausstellung zeigt eine Sammlung der Weinstädterin Wiebke Behning und führt Besucher, ob groß oder klein, zurück in die Zeit der Illustratorin Ilse Wende-Lungershausen (1900-1991), die vor allem Bilder und Titel von Kinder- und Jugendbüchern zeichnete.

Auch Postkartenmotive waren ihr Fachgebiet, besonders bekannt: die Kartenserie „Blumenkinder“. Weniger bekannt sind die Motive, die sie für ein NS-Propaganda-Werk schuf. Manche davon sind in der Ausstellung ebenfalls zu sehen.

Wer lieber an die frische Luft möchte, um in der Zeit um den Dreikönigstag (6. Januar) noch einmal etwas weihnachtliche Atmosphäre aufzugreifen, kann bis Sonntag, 8 Januar, den Weinstädter Liederweg bewandern. „Alljährlich im Advent werden die Liedertafeln auf dem Weinstädter Rundwanderweg ‘Sanges Froh’ mit beliebten Weihnachtsliedern ausgestattet“, teilt die Stadt mit. Auf dem Weg durch die Weinberge zwischen Beutelsbach und Schnait können so unter freiem Himmel weihnachtliche Gesangseinlagen integriert werden. Der rund sechs Kilometer lange Weg ist befestigt.

Aktiv geht auch die kommende Woche los: Am Montag, 9. Januar, trainiert Trainerin Yasemin Barry Weinstädter jedes Alters beim Outdoor-Training im Bürgerpark. Start ist um 10 Uhr, die Sporteinheit endet um 11 Uhr. Bei „flotter Musik“ werde mit Geräten, aber auch dem eigenen Körpergewicht trainiert. Ein Handtuch sowie ein Getränk sollten mitgebracht werden.

Für die ganz Kleinen wird es auf dem Winterspielplatz der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Endersbach ebenfalls sportlich: Jeden Mittwoch können Kinder von null bis drei Jahren nach Voranmeldung auf dem Indoorspielplatz toben. Der nächste Termin ist Mittwoch, 11. Januar, eine Anmeldung ist ab Donnerstag, 5. Januar, über die Kontaktdaten im Internet (www.efg-weinstadt.de/winterspielplatz) möglich. Auch die Bewegungslandschaft SG Cube bietet Kindern die Möglichkeit, ausgelassen zu turnen und zu toben – auch in luftiger Höhe. Schaumstoffmatten sichern den Boden auf der rund 300 Quadratmeter großen Fläche ab. Auf der Internetseite www.sgcubekids.de können einzelne Termine gebucht werden, für Mitglieder der SG Weinstadt kostet eine Stunde acht Euro pro Kind, für Nicht-Mitglieder zehn Euro. Stand Dienstag, 3. Januar, sind in den Ferien noch wenige Termine frei.

Für Tierfreunde: Buchungen für Eselwanderungen sind möglich

Wer es tierisch mag, kann ab kommender Woche Eselwanderungen bei der Familie Striegel-Vaihinger in Gundelsbach vereinbaren. Eine Wanderung könne auch kurzfristig gebucht werde, hänge aber häufig auch vom Wetter ab, teilt die Familie mit. Kalte Temperaturen seien in Kombination mit Regen eine schwierige Wetterlage für die Tiere, die dann schnell herunterkühlen. Interessierte sollen sich für eine Terminabsprache melden, weitere Informationen www.gundelsbacher-esel.de.

Weitere Termine: Am 15. Januar plant der Jugendgemeinderat einen Neujahrsempfang für Weinstädter Jugendliche, Ski-Kurse der Skizunft Endersbach finden am 15. und am 29. Januar statt, hier sind allerdings nur noch Plätze auf der Warteliste möglich. Das Familienzentrum Eva zieht an einen neuen Standort in Weinstadt, ab dem 9. Januar könne wieder Programm stattfinden, teilen die Organisatoren mit.