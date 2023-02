So bringt man Kindern das Skifahren bei: Tipps vom Skiclub Strümpfelbach

Die Generalprobe nach einem viertägigen Kinder-Skikurs in Österreich beginnt mit Schlangenlinien auf dem Schlepplift. Der vierjährige Philipp kommt schließlich sturzfrei und mit wackeligen Knien neben seinem Bruder (7) ganz oben auf der blauen Piste an. Aufatmen. Während die Mutter noch überlegt, wird Philipp ungeduldig und fährt los - via Schussfahrt die vereiste Piste hinunter.

Dabei hört er weder auf Rufe, noch denkt er an die "Pizza"-Stellung fürs Bremsen oder an Kurven, die er während seines Ski-Kurses eigentlich verinnerlicht haben sollte. Die Mutter holt ihn ein und packt ihn an der Hüfte. Philipp lacht und hat einen Heiden-Spaß. Der herannahende Zaun stört ihn nicht. So sausen Mutter und Kind auf dem Popo und ineinander verkeilt weiter. Kurz vor der Absperrung reißt die Mutter Philipp jäh zur Seite. Die Schussfahrt endet in einem Durcheinander aus Skiern und Beinen, mit einer Schramme am Kinn und einem vorwurfsvollen "Mama, warum hast du mich umgefahren?"

Knapp 500 Euro hatte die Familie für die Ausrüstung und die Ski-Kurse der beiden Kinder hingeblättert. Ein teurer Spaß mit offensichtlich mäßigem Erfolg.

"Kindern das Skifahren beibringen? Das können wir in vier Tagen auf jeden Fall besser", kommentiert Marius Strasser den Bericht. Vor etwa zehn Jahren hat der leidenschaftliche Ski-Sportler den Skiclub-Strümpfelbach mitbegründet. Seither organisieren seine Vereinskollegen und er jährlich ehrenamtlich Ausfahrten, bei denen auch Ski-Kurse für Kinder und Erwachsene angeboten werden. An den einzelnen Kursen, berichtet Strasser, nähmen deutlich weniger Kinder teil als an den meisten kommerziellen Skischulen und auch die Lehrer des Skiclubs seien gut qualifiziert. Der Preis für eine Ausfahrt liegt bei 75 Euro pro Person für Mitglieder des Skiclubs - Skikurs, Liftpass und Busfahrt ins Skigebiet sind darin inbegriffen. Hinzu kommt die Familienmitgliedschaft für 50 Euro pro Jahr. Nichtmitglieder zahlen 30 Euro mehr pro Ausfahrt.

Freude am Wintersport trotz Klimakrise - Restplätze am Samstag (4. 2.)

"Wir möchten die Freude am Wintersport weitergeben und müssen zum Glück keinen Gewinn erzielen", sagt Strasser. Aufs Skifahren angesichts der Klimaerwärmung oder der steigenden Kosten zu verzichten, das könnte sich Marius Strasser nicht vorstellen. "Dazu nimmt der Skisport einfach einen viel zu großen Bestandteil in meinem Leben ein", sagt er.

Zudem empfinde er viele Medienberichte als aufgebauscht. Derzeit seien weder die Pisten so überfüllt wie in Berichten oft dargestellt, noch seien die Skipässe sehr viel teurer geworden. "Natürlich sind wir mit der Klimaerwärmung konfrontiert und es gibt auch einen Schneemangel. Wir mussten ja auch unsere Familienausfahrt Mitte Januar absagen", berichtet er. Aber es habe auch schon früher - beispielsweise während seiner Kindheit Ende der 80er Jahre - in einigen Wintern wenig Schnee gegeben, so dass Skifahrer in höher gelegene Gebiete ausweichen mussten. Die Nachfrage nach den Ausfahrten des Skiclubs Strümpfelbach sei in diesem Jahr ungebrochen hoch. Für die nächste Ausfahrt nach Damüls/Mellau am Samstag (4. 2.) mit Skikursen gebe es noch einige wenige Restplätze. "Wer da kurzfristig noch Interesse hat, sollte sich aber bitte direkt per Mail unter anmeldung-scstruempfelbach@gmx.de bei uns melden", rät Strasser.

Wie bringt man Kindern das Skifahren bei?

Um Kindern das Skifahren beizubringen, sei ein Skikurs jedoch nicht unbedingt nötig, so Strasser. Eltern, die selbst erfahrene Skifahrer sind, könnten sich beispielsweise über die Seite des Deutschen Skiverbands empfehlenswerte Tipps und Übungen für den Ski-Einstieg mit Kindern organisieren. Besonders kleine Heftchen zum Einstecken findet Strasser dabei sehr praktisch. "Das Gute bei Kindern ist ja, sie denken nicht so viel nach und haben meist deutlich weniger Angst", sagt er und erinnert an Philipps Schussfahrt. "So etwas ist ziemlich typisch. Kinder nehmen die ganzen möglichen Gefahren nicht so wahr. Aber das hilft auch beim Lernen", so Strasser.

Gute Hilfsmittel für erste Ski-Versuche

Daher seien Hilfsmittel wie Skigurte, bei denen Kinder wie an einer Art Geschirr mit Leine von den Eltern gelenkt werden - die günstigsten sind für 15 Euro im Handel erhältlich - seiner Erfahrung nach durchaus empfehlenswert. Eine Gefahr für andere Pisten-Anfänger sieht er dabei nicht. "Das ist ja keine meterlange Schleppleine, sondern nur ein kurzer Gurt", erklärt Strasser. Der Vorteil sei, Eltern könnten ihre Kinder ohne allzu viele Erklärungen kontrollieren und steuern. "Zudem verwenden wir in unseren Kinderkursen ab und an Klemmen, mit denen die Skier in der Pflugstellung fixiert werden", berichtet Strasser. Eine Hilfe bei den erste Bremsversuchen.

Die Ski-Ausrüstung für Kinder

"Wenn Kinder das erste Mal auf Skiern stehen, lohnt es sich vielleicht, die Ausrüstung zu leihen", sagt Marius Strasser. Doch haben sich die Kleinen einmal für den Pistensport begeistert, empfiehlt er den Gebrauchtkauf - insbesondere bei einer der zahlreichen Skibörsen, die vor der Saison im Herbst auch im Rems-Murr-Kreis stattfinden. "Dort sind meist erfahrene Lehrer vor Ort, die Eltern beraten können", sagt Strasser. Ein Neukauf lohne sich für Kinder aufgrund ihres schnellen Wachstums so gut wie nie.



Die Erstausrüstung



Für den Start auf der Ski-Piste benötigen Kinder:

Einen Skihelm und eine Skibrille

und eine Die Skier sollten bei zierlichen Anfängern im Kindesalter etwa bis zur Achselhöhle reichen, bei kräftigeren Kindern allenfalls bis zur Schulter.

sollten bei zierlichen Anfängern im Kindesalter etwa reichen, bei kräftigeren Kindern allenfalls Skistiefel: Wirf einen Blick auf die Größe der Innenschuh-Sohle. Sie sollte höchstens einen Zentimeter länger als die Fußsohle deines Kindes sein.

Wirf einen Blick auf die Größe der Innenschuh-Sohle. Sie sollte höchstens einen Zentimeter länger als die Fußsohle deines Kindes sein. Besonders wichtig : Die Bindung der Skier sollte von einem Profi auf das Gewicht, das Alter, die Größe und das Können des Kindes eingestellt werden, damit sie im richtigen Moment auslöst.

: Die sollte von einem Profi auf das Gewicht, das Alter, die Größe und das Können des Kindes eingestellt werden, damit sie im richtigen Moment auslöst. Skistöcke werden für den Start nicht benötigt.

werden für den Start Sonnencreme: Gut eincremen vor dem ersten Pistenstart.

Die richtige Kleidung

Bei der Kleidung eignet sich der Zwiebellook.

Die äußerste Kleidungsschicht dient dem Wetterschutz. Sie sollte im Schnee auf jeden Fall wasserdicht oder möglichst wasserabweisend sein, damit kein Schmelzwasser an den Körper des Kindes gerät. Wasserdichte Handschuhe sind ebenfalls wichtig.

Sie sollte im Schnee auf jeden Fall wasserdicht oder möglichst wasserabweisend sein, damit kein Schmelzwasser an den Körper des Kindes gerät. Wasserdichte Handschuhe sind ebenfalls wichtig. Darunter kommt die Wärmeschicht - eine wärmespeichernde Luftschicht, die das Auskühlen des Körpers verhindert. Das kann zum Beispiel ein Pullover aus Fleece oder Wolle sein. Oder eine Jogginghose unter der Schneehose. Auf die Wärmeschicht kann je nach Temperaturempfinden auch verzichtet werden.

- eine wärmespeichernde Luftschicht, die das Auskühlen des Körpers verhindert. Das kann zum Beispiel ein Pullover aus Fleece oder Wolle sein. Oder eine Jogginghose unter der Schneehose. Auf die Wärmeschicht kann je nach Temperaturempfinden auch verzichtet werden. Die Basisschicht darunter ist die lange Unterwäsche. Sie hat die Hauptaufgabe, Schweiß vom Körper wegzutransportieren. Idealerweise besteht sie aus Polyester oder Polypropylen, da diese Stoffe sich im Gegensatz zu Baumwolle nicht so stark mit Wasser vollsaugen und eine bessere Isolationswirkung haben. Lange Skistrümpfe sind ebenfalls wichtig.

Der erste Tag auf der Piste - Tipps des Deutschen Skiverbandes

Zunächst zeigen Eltern ihren Kindern, wie man die Ski richtig trägt und wie und wo man sie richtig anzieht. Dabei können Eltern helfen, indem sie die Skistiefel des Kindes vorne in der Bindung festhalten und beim Hinunterdrücken in der Ferse unterstützen.

und wie und wo man sie Dabei können Eltern helfen, indem sie die Skistiefel des Kindes vorne in der Bindung festhalten und beim Hinunterdrücken in der Ferse unterstützen. Dann dürfen die Kinder die ersten Schritte mit den Skiern im Schnee absolvieren. Auch das Seitwärtslaufen sollte gelernt werden.

mit den Skiern im Schnee absolvieren. Auch das Seitwärtslaufen sollte gelernt werden. Wenn man Kindern aus Skiern einen Ball zuwirft , lernen sie spielerisch, das Gleichgewicht zu halten.

, lernen sie spielerisch, das Gleichgewicht zu halten. Roller-Fahren : Die Kinder ziehen einen Ski aus und fahren mit dem anderen Ski wie mit einem Roller.

: Die Kinder ziehen einen Ski aus und fahren mit dem anderen Ski wie mit einem Roller. Der Gräten-Schritt , um den Hang hinaufzugelangen.

, um den Hang hinaufzugelangen. Für die erste Abfahrt einen möglichst flachen und kleinen Hang mit flachem Auslauf oder Gegenhang wählen.

einen möglichst flachen und kleinen Hang mit flachem Auslauf oder Gegenhang wählen. Sobald sich das Kind sicher fühlt, kann es den Zoo besuchen, um das Gleiten auf den Skiern zu lernen. Beim Fahren macht es sich abwechselnd groß wie eine Giraffe und klein wie eine Maus. Und dann stellt es sich wie ein Storch auf ein Bein.

um das Gleiten auf den Skiern zu lernen. Beim Fahren macht es sich abwechselnd groß wie eine Giraffe und klein wie eine Maus. Und dann stellt es sich wie ein Storch auf ein Bein. Anschließend wird das Bremsen gelernt. Die Pflugstellung wird dabei am besten mit einem Stück "Pizza" verglichen, die man mit den Skiern darstellen muss. Wenn die Kinder die Stellung beherrschen, kann man ihnen mit Markierungen Bremsstellungen vorgeben.

gelernt. Die Pflugstellung wird dabei am besten mit einem Stück "Pizza" verglichen, die man mit den Skiern darstellen muss. Wenn die Kinder die Stellung beherrschen, kann man ihnen mit Markierungen Bremsstellungen vorgeben. Für die ersten Kurven am besten ein Ziel vorgeben, das sich seitlich vom Kind befindet. Meist machen die Kinder dann automatisch eine Kurve.

Das Wichtigste ist der Spaß

Viele Skischulen bieten inzwischen manchmal schon ab drei Jahren ganze Skitage mit Mittagsbetreuung und regelrechten Abenteuer-Angeboten wie Schneekarussells und dergleichen an. Doch wer Kinder hat, weiß: Weniger ist oft mehr. Eltern sollten sich daher besonders bei jungen Kindern von dem Gedanken verabschieden, das Kind den ganzen Tag in der Skischule abzuliefern, um selbst unbehelligt Ski fahren zu können.

Die ersten Versuche auf den Skiern sollen den Kindern vor allem Spaß machen. Überforderung durch falschen Ehrgeiz der Eltern ist fehl am Platz. Es sollten Pausen und genug Zeit, um im Schnee zu spielen, eingeplant werden. Die Dauer des Unterrichts sollte auf die Kondition und Aufmerksamkeitsfähigkeit des Kindes abgestimmt werden. Bei Kindern ab 6 Jahren hingegen sollten Kinder und Eltern in Skikursen möglichst getrennt voneinander lernen. Sonst lenken sie sich nur gegenseitig ab.