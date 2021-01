Die „Alte Wagenremise“ in Vorderhundsberg, einem Teilort von Welzheim, ist seit vielen Jahren ein beliebtes Eventlokal. Nicht nur der jährliche Weihnachtsmarkt, auch zahlreiche Geburtstage, Lesungen oder andere Musikevents finden in dem kleinen Ort statt.

In Zeiten von Corona ist es ruhig, die direkten Anwohner freut es, können sie doch mal durchatmen und vor allem in der Nacht besser schlafen. Am Dienstag ist die „Alte Wagenremise“ jedoch Thema im Welzheimer Bau- und