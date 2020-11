Einen Leerstand in der Bahnhofstraße 2 in Welzheim gibt es nicht, denn nach dem Ende der Bäckerei Doderer ist mit der Bäckerei Köngeter aus Alfdorf ein neuer Pächter bereits vor Ort tätig. Am Montag wurde die offizielle Eröffnung gefeiert. „Wir sind froh, dass es einen nahtlosen Übergang gab“, sagt Uwe Lehar, Pressesprecher der Stadt Welzheim. Und auch der neue Inhaber, Martin Köngeter, konnte sich über den großen Zulauf an Kunden am ersten Arbeitstag freuen. Die Bäcker dürfen trotz des