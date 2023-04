Bäckereien in Welzheim: So sind die Öffnungszeiten über die Osterfeiertage

Für viele Bürgerinnen und Bürger in Welzheim, die über die Osterfeiertage nicht in den Urlaub fahren, stellt sich beim Frühstück die Frage, welche Bäckerei-Filiale hat offen? Denn ein frisches Brot oder leckeres Brötchen soll an den Osterfeiertagen nicht fehlen. Die Welzheimer Zeitung fragte nach, und hier nun ein Überblick über die Öffnungszeiten der Bäckerei-Geschäfte in Welzheim an den Osterfeiertagen.

Öffnungszeiten der Bäckereien an Karfreitag

Bäckerei Wiedmaier, Schorndorfer Straße 9: geschlossen

Bäckerei Jooss, Kirchplatz 24: geöffnet von 8 bis 11 Uhr

Bäckerei Köngeter, Bahnhofstraße 2: geschlossen

Backcafé Behrens, Rudersberger Straße 1: geschlossen

Bäckerei Widmann, Wilhelmstraße 29: geschlossen

Bäckerei K & U (Edeka), Starenweg 29: geschlossen

Bäckerei in der Tankstelle Elsser, Friedrich-Bauer-Straße 31: geöffnet von 7.30 bis 22 Uhr

So haben die Bäckereien an Ostersamstag geöffnet

Bäckerei Wiedmaier, Schorndorfer Straße 9: geöffnet von 6 bis 12.30 Uhr

Bäckerei Jooss, Kirchplatz 24: geöffnet von 8 bis 12.30 Uhr

Bäckerei Köngeter, Bahnhofstraße 2: geöffnet von 6.30 bis 13 Uhr

Backcafé Behrens, Rudersberger Straße 1: geöffnet von 8 bis 12.30 Uhr

Bäckerei Widmann, Wilhelmstraße 29: geöffnet von 6.15 bis 13.15 Uhr

Bäckerei K & U (Edeka), Starenweg 29: geöffnet von 8 bis 20 Uhr

Bäckerei in der Tankstelle Elsser, Friedrich-Bauer-Straße 31: geöffnet von 6.30 bis 22 Uhr

Welche Bäckereien haben an Ostersonntag geschlossen, welche geöffnet?

Bäckerei Wiedmaier, Schorndorfer Straße 9: geschlossen

Bäckerei Jooss, Kirchplatz 24: geschlossen

Bäckerei Köngeter, Bahnhofstraße 2: geschlossen

Backcafé Behrens, Rudersberger Straße 1: geschlossen

Bäckerei Widmann, Wilhelmstraße 29: geschlossen

Bäckerei K & U (Edeka), Starenweg 29: geschlossen

Bäckerei in der Tankstelle Elsser, Friedrich-Bauer-Straße 31: geöffnet von 7.30 bis 22 Uhr

Öffnungszeiten Ostermontag