Für die zahlreichen Kinder, die bereits den Kindergarten in Breitenfürst besuchen, aber vor allem für die neuen Welzheimer Kindergartenkinder ist der Tag des Baggerbisses ein guter Tag. Denn nun geht es los: In Breitenfürst wird für 2,4 Millionen Euro ein neues Zuhause für die Mädchen und Jungs geschaffen. Der Grund: Die Zahl der Kindergartenkinder in Welzheim nimmt deutlich zu.

Welzheimer Stadtverwaltung plant alles in Eigenregie ohne externen Architekten

„Alles ist in