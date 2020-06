„Wir haben auch in Welzheim einige Blühwiesen eingerichtet, zum Beispiel am Tannwaldknie an der Umgehungsstraße. Leider sind die Wiesen noch nicht so blühend durch die Trockenheit“, äußert sich Uwe Lehar, Pressesprecher der Stadt Welzheim.

Die ersten Frühjahrsblüher haben ihren Auftritt hinter sich, nun zeigen sich Margerite, Wiesensalbei und Co. Neben den bunten Blumen schießen auch die Gräser in die Höhe. Schnell fragt sich der Wildblumenwiesenbesitzer, ob es Handlungsbedarf gibt.