Die örtliche Feuerwehr war am Sonntag gegen 3.40 Uhr wegen eines brennenden Obstverkaufsstandes im Einsatz. Die Holzhütte stand in der Rudersberger Straße und brannte völlig nieder. „Wir konnten da nichts mehr retten“, so Feuerwehr-Kommandant Andreas Schneider aus Welzheim.

Die Feuerwehr war in der Nacht mit zehn Mann und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, bittet die