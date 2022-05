Burg Wäscherschloss und Kloster Lorch: Besonderes Programm für Mütter am 8. Mai

Es ist eine Tradition, die aus den USA stammt – der Muttertag. Jeden zweiten Sonntag im Mai wird er in vielen Ländern der Welt gefeiert. Burg Wäscherschloss und Kloster Lorch beteiligen sich daran und bieten Müttern am 8. Mai ein ganz besonderes Programm: ermäßigter Eintritt, eine kleine Überraschung und thematische Sonderführungen. Natürlich sind auch alle anderen Familienmitglieder herzlich eingeladen.

Die einstige Benediktinerabtei Kloster Lorch lädt gemeinsam mit der Stauferfalknerei und Burg Wäscherschloss am Muttertag, 8. Mai, unter dem Motto „Jede Mutter ist eine Königin“ zu einem abwechslungsreichen Tag ein. Im Hauskloster der Staufer erhalten Mütter zum halben Preis Zugang zur Klosteranlage und den Führungen. Um 13 Uhr startet der Erlebnisrundgang zum Alltag der Mönche, erzählt aus der Perspektive einer mittelalterlichen Maid. Den Abschluss bildet die Führung in der Klosterkirche mit gregorianischen Gesängen - das verspricht Gänsehaut pur. Um 13.30 Uhr stehen die starken Frauen der Staufer im Mittelpunkt eines Rundgangs: Die berühmteste ist wohl Königin Irene von Byzanz, die Frau von Philipp von Schwaben. Um 15 Uhr schwingen sich die Greifvögel in der Schau der Stauferfalknerei in die Lüfte. Sie im freien Flug zu beobachten, ist ein sehr ergreifendes Gefühl. Auch für die Greifvogelschau erhalten Mütter einen ermäßigten Eintrittspreis.

Das Leben der Mönche und vieles mehr erkunden

Jeden Sonntag, und damit auch am Muttertag, findet eine kombinierte Führung statt. Um 11 Uhr beginnt der Rundgang im Kloster Lorch zur Geschichte der Anlage und dem Leben der Mönche. Nach der Führung kann man ganz entspannt und gemütlich zur Burg Wäscherschloss wandern oder die Zeit für einen Besuch im Klostercafé nutzen. Im Wäscherschloss startet um 15 Uhr der zweite Teil der Führung - eine perfekte Kombination: Das Bild vom mittelalterlichen Leben im Kloster wird dann ergänzt um das Leben auf einer Burg zu dieser Zeit. Mütter können an der Kombiführung am Muttertag ebenfalls zum ermäßigten Preis teilnehmen. Und wenn sie schnell sind, erhalten sie in einem der beiden Monumente, solange der Vorrat reicht, zur Begrüßung eine kleine Überraschung.

Auch das Team vom Wäscherschloss bietet an diesem Tag eine thematisch passende Führung an. Unter dem Titel „Nur die Mutter ist gewiss!“ erfahren Mütter mit ihrer Familie und anderen Burggästen ab 16 Uhr, was es mit diesem lateinischen Sprichwort auf sich hat. Eine Stunde zuvor, um 15 Uhr, geht es bei der regelmäßig am Sonntag stattfindenden Familienführung durch die authentisch eingerichteten Räume der Burg. Beim Rundgang erfährt man mehr über das nicht immer leichte Leben im Wäscherschloss. Wie auch im Kloster Lorch, so erhalten Mütter an diesem Tag ermäßigten Eintritt in die Burg mit freiem Rundgang oder Rabatt auf das Führungsangebot.

Infos

Sonntag, 8. Mai

Kombiführung Kloster Lorch und Burg Wäscherschloss 11 Uhr Kloster Lorch, 15 Uhr Burg Wäscherschloss – Preis: Erwachsene 6 Euro, zzgl. Kombi-Eintritt Kloster Lorch und Wäscherschloss, Mütter erhalten in beiden Monumenten Ermäßigung auf Eintritt und Führung, Dauer: jeweils 60 Minuten.

Sonntag, 8. Mai

13 Uhr Erlebnisführung im Kloster Lorch, Preis: Erwachsene 8 Euro, Ermäßigte und Mütter 4 Euro; zzgl. Eintritt, Dauer: 1 Stunde

Sonntag, 8. Mai

13.30 Uhr „Die starken Frauen der Staufer“, Sonderführung im Kloster Lorch, Preis: Erwachsene 3 Euro, Ermäßigte und Mütter 1,50 Euro; zzgl. Eintritt, Dauer: 1 Stunde

Sonntag, 8. Mai

15 Uhr Greifvogelschau Stauferfalknerei Lorch, Preis: Erwachsene 8 Euro, Ermäßigte und Mütter 4 Euro

Sonntag, 8. Mai

15 Uhr sowie jeden Sonn- und Feiertag Familienführung im Burg Wäscherschloss, Preis: Erwachsene 7 Euro, Ermäßigte und Mütter 3,50 Euro, Familien 17,50 Euro, Dauer: 1 Stunde

Sonntag, 8. Mai

16 Uhr „Nur die Mutter ist gewiss!“, Sonderführung im Burg Wäscherschloss, Preis: Erwachsene 7 Euro, Ermäßigte und Mütter 3,50 Euro, Familien 17,50 Euro, Dauer: 1 Stunde