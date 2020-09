In seiner Sitzung am 6. August 2019 hatte der Bau- und Verwaltungsausschuss die Durchführung der Sanierungsarbeiten im Kindergarten Lisztstraße beschlossen. Nach intensiver Bearbeitung der Frage, welche Art Dach am besten geeignet ist, fiel die Entscheidung auf die ursprünglich geplante Bitumenabdichtung. Durch die notwendigen statischen Ertüchtigungen und die Beseitigung von vorhandenen bauphysikalischen und brandschutztechnischen Defiziten belaufen sich die Mehrkosten auf ca. 60 000 Euro