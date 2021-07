Vieles ist in den vergangenen Wochen entstanden, was sich zu entdecken lohnt: Ein Wurzel-Thron lädt dazu ein, für einen kurzen Moment den Blick erhaben über das Gelände der Laufenmühle schweifen zu lassen. Tastend und schmeichelnd lässt sich das Werden und Vergehen am Transformer erkunden, einer farbenfrohen, sich stetig wandelnden Station, die auch das Titelbild des neuen Jahresprogrammes im Erfahrungsfeld der Sinne „Eins und Alles“ ziert.

Schon auf den ersten Schritten zum Wunderweg