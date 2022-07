Delegation aus Welzheim zu Besuch in der Partnergemeinde Auerbach

Die Feier zum 30-jährigen Partnerschaftsjubiläum von Welzheim und Auerbach im Erzgebirge musste im Jahr 2020 wegen der Pandemie ausfallen. Die Partnergemeinde Auerbach im Erzgebirge hatte nun aber Glück und konnte die Feier zum 575-jährigen Bestehen des Ortes zum geplanten Zeitpunkt und mit umfangreichen Aktionen durchführen.

Eine ganze Festwoche lang wurde nun gefeiert. Zum Höhepunkt und Festwochenende fuhr auch eine Delegation aus Welzheim nach Auerbach. Bürgermeister Thomas Bernlöhr reiste zusammen mit Vertretern von Gemeinderat, Feuerwehr, Welzheimer Schulen und Historischem Verein ins Erzgebirge.

Am Freitagabend fand in der Veranstaltungsstätte „Stift“ der Festakt statt, dort waren 1990 auch die Partnerschaftsurkunden unterzeichnet worden. Neben Grußworten unter anderem der sächsischen Staatsministerin für Tourismus und Kultur, Barbara Klepsch, Landrat Frank Vogel, Pfarrer Frank Trommler und Bürgermeister Thomas Bernlöhr, hielt Bürgermeister Horst Kretzschmann die Festansprache. Zwischen den Reden gab es zahlreiche musikalische Beiträge von Vereinen und Schulen sowie einen Film über das 50-jährige Jubiläum von Auerbach vor 25 Jahren. Beim Stehempfang im voll besetzten Saal wurden viele Anekdoten und Begegnungen wieder lebendig, viele Auerbacher nutzten die Chance, um alte Beziehungen zu pflegen.

Am Samstag machten die einzelnen Gruppen Ausflüge in die nähere Umgebung - nach Annaberg mit ihren berühmten Kirchen, ins Modellbahnland Erzgebirge sowie ins Felsengebiet Greifensteine in der Nähe von Auerbach. Zum Festwochenende feierte auch die Oberschule Auerbach das 70-jährige Jubiläum des Schulgebäudes mit einem Tag der offenen Tür und einer Ausstellung über die Geschichte der Schule. In Auerbach wurde 1952 die erste nach dem Krieg neu gebaute Schule in Sachsen eingeweiht. Dass ein Ort wie Auerbach mit 2500 Einwohnern eine so große Oberschule und eine Grundschule hat, ist außergewöhnlich, mehr als zwei Drittel der Schüler kommen von auswärts. Der Nachmittag wurde auch dazu genutzt, um die zahlreichen Ausstellungsangebote verteilt im Ort zu besuchen. Zum Abschluss fand am Samstagabend ein großes Feuerwerk statt. Nach dem Festgottesdienst am Sonntagmorgen und dem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt trat die Welzheimer Delegation die Heimreise an. Die Welzheimerinnen und Welzheimer wurden wie immer sehr herzlich und in großer Freundschaft in Auerbach empfangen und die gemeinsamen Tage wurden auch dazu genutzt, weitere Aktivitäten zwischen den Schulen, Vereinen und Institutionen der beiden Kommunen anzusprechen und zu planen. Die Einladung nach Welzheim ist in bewährter Tradition für nächstes Jahr vorgesehen.