Der Schwabenpark ist der neue Besitzer des Naturparkhotels am Ebnisee

Während eines Spaziergangs mit seiner Familie rund um den Ebnisee sagte André Hudelmaier, Juniorchef des Freizeitparks Schwabenpark in Kaisersbach: „Dieses Hotel passt perfekt in unser Unternehmenskonzept.“ Damals noch mehr belächelt, steht nun im Jahr 2023 fest: Die Schwabenpark GmbH & Co. KG mit den Geschäftsführern André und Thomas Hudelmaier sind die neuen Besitzer des Naturparkhotel am Ebnisee.

Hinter den Kulissen wurde schon seit einigen Monaten gesprochen und diskutiert. Wie geht es mit dem Naturparkotel am Ebnisee weiter? Privatier Stefan Kötzschke und dessen Frau Loredana, so war immer wieder zu hören, wollen das Naturparkhotel verkaufen. „Wir hatten das Gerücht gehört, dass es Interesse an einem Verkauf des Hotels gibt. Die letzten Monate wurde es nun konkreter und ab 1. Februar 2023 ist die Schwabenpark GmbH & Co. KG neuer wirtschaftlicher Besitzer des Naturparkhotels am Ebnisee. Es wird jedoch an einem neuen Namen und natürlich an einem rundum neuen Konzept gearbeitet“, erklärt André Hudelmaier, der zusammen mit seinem Vater Thomas Hudelmaier nun zusätzlich zum Freizeitpark und dem Schwaben-Dorf ein Hotel leiten wird.

Mehr Platz für Übernachtungsgäste des Schwabenparks

„Es ist für uns eine Win-Win-Situation, denn das Schwabendorf ist sehr gut ausgelastet und jetzt können wir mit zusätzlichen Übernachtungsmöglichkeiten und vor allem einem Programm am Abend noch mehr anbieten“, so Thomas Hudelmaier. So sollen in Zukunft neben den Gästen des Schwabenparks auch weitere neue Gäste den ruhenden Schatz am Ebnisee kennenlernen. Warum ist das Naturparkhotel ein ruhender Schatz? „Wir werden sehr viel Geld und Zeit investieren, um das schöne Hotel so umzugestalten, dass es unseren Wünschen entspricht. Der Wellness-Bereich ist großartig, muss aber aufgewertet werden. Die eigene Tennishalle muss bei den Menschen in den Kopf, dass man hier neben Tennis auch Squash spielen kann. Alle Zimmer werden von Stockwerk zu Stockwerk kernsaniert und so umgestaltet, dass dann unser Hotel am Ebnisee für Familien mit Kindern, für Geschäftsleute, für Wellness-Liebhabende oder auch Hochzeits- und Geburtstagsgäste alles bietet, was man von einem Hotel am Ebnisee erwartet“, sagt André Hudelmaier.

Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen laufen während des Hotelbetriebes

Alles auf einmal können die Hudelmaiers mit ihrem Team und dem bisher 30-köpfigen Team des Naturparkhotels - „alle Mitarbeiter werden übernommen“, so André Hudelmaier - aber nicht innerhalb weniger Wochen umsetzen. „Die Kernaufgabe ist nun, das Restaurant und die Bar wieder auf die Beine zu stellen und den Gästen ein Erlebnis beim Essen und Trinken zu präsentieren“, sagt André Hudelmaier. Mit Chefkoch Sebastian Kemper ist der erste Schritt getan. „Und dann werden wir Schritt für Schritt alle Zimmer neu machen, und so uns voranarbeiten. Das werden einige Monate an Arbeit, vermutlich ein paar Jahre sein, bis alles nach unseren Vorstellungen fertig ist“, sagt Thomas Hudelmaier, der damit aber auch klar macht: Das Hotel ist für den Schwabenpark ein langfristiges Projekt. „Sobald das Restaurant offen hat im Frühjahr und wir auch einen neuen Namen haben, werden wir das Konzept vorstellen. Fakt ist, dass aber schon aktuell alles dafür getan werde, dass sich die Gäste wohlfühlen und von den Sanierungsmaßnahmen nichts mitbekommen“, sagt Marcel Bender, Marketing-Chef des Schwabenparks.

Besonders geeignet ist schon jetzt das Naurparkhotel am Ebnisee, das eventuell bald Schwabenhotel am Ebnisee heißen könnte, für Gruppen. „Tagungen, Firmenfeiern, Hochzeiten, Geburtstage und vieles mehr sind möglich, denn mit den separaten Tagungsräumen, dem Wellness- und Sportbereich sowie der Kulisse direkt am Ebnisee sind die Voraussetzungen für ein tolles Event schon da“, äußert sich André Hudelmaier. Der Schwabenpark, das Schwabendorf und nun das Schwabenhotel am Ebnisee? „Noch ist die Suche nach einem Namen des Hotels und deren Marke nicht abgeschlossen, aber Schwabenhotel am Ebnisee klingt schonmal sehr gut“, meint André Hudelmaier.

Wird aus dem Naturparkhotel bald das Schwabenhotel am Ebnisee?

Nach acht Generationen endete die Gastronomen-Ära Schassberger am Ebnisee endgültig im Jahr 2012. Das Romantikhotel, das aus einer 1756 eröffneten Flößergaststätte hervorgegangen war, wurde verkauft. Der Leonberger Privatier Stefan Kötzschke bestätigte 2012 den Kauf. Die vorherigen Betreiber des Romantikhotels, Ernst-Karl Schassberger und seine Schwester Ulrike, die das Hotel vor neun Jahren von den Eltern übernommen hatten, gaben „private und geschäftliche Gründe“ für den überraschenden Verkauf an.

Sie hatten für den Betrieb zuletzt freilich auch Insolvenz anmelden müssen. Bereits kurz nach der seinerzeitigen Übergabe des Hotels an die achte Schassberger-Generation hatte ein Rosenkrieg der Eltern, Ernst-Ulrich und Iris Schassberger, die Idylle am Ebnisee getrübt. Gleich mehrfach trafen sich die zerstrittenen Parteien vor Gericht. Der Vater, der in unmittelbarer Nachbarschaft sein Büro betreibt, bemühte sich zum Teil auf skurrile Art, die gastronomischen Anstrengungen seiner Kinder, die sich auf die Seite ihrer Mutter gestellt hatten, zu torpedieren.

Es folgten elf Jahre unter dem Besitz des Hotels von Stefan Kötzschke. Und nun wird das Naturparkhotel am Ebnisee 2023 von Kaisersbachern geleitet: die Familie Hudelmaier. Kaisersbachs Bürgermeister Michael Clauss sagt: „Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht für Kaisersbach, für den Ebnisee und den Schwäbischen Wald.“ Mit der Familie Hudelmaier übernehme eine ortsansässige Unternehmerfamilie das Hotel, stärke somit auch den Standort des Schwabenparks in Kaisersbach und sichere zahlreiche Arbeitsplätze. „Die Schwabenpark-Crew hat Erfahrungen in Gastronomie und Übernachtungsbetrieb, somit ideale Voraussetzungen für den künftigen Hotel- und Restaurantbetrieb. Ich bin mir sicher, dass beispielsweise der Restaurantbetrieb auch für die Kaisersbacher Einwohnerinnen und Einwohner eine interessante Möglichkeit zum Essengehen sein kann. Mein Respekt gilt aber auch den bisherigen Eigentümern, die in den vergangenen Jahren während der Pandemie eine der größten Krisen der Hotellerie und Gastronomie durchstehen mussten.“

Infos

Anfragen und Reservierungen für das Naturparkhotel am Ebnisee sind telefonisch möglich unter 07184/2920 oder per E-Mail an info@naturpark-hotel-ebnisee.de. Wer zum Beispiel auch im Hotel künftig arbeiten möchte, kann sich unter www.schwabenpark.de informieren und melden. Gesucht werden untere anderem Koch, Gärtner, Zimmermann, Servicekraft und vieles mehr.