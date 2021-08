Nun ist es amtlich. Nach der Eröffnung seiner Zahnarztpraxis 1978 in Welzheim in der Wilhelmstraße 17, übrigens noch heute der Ort der Welzheimer Redaktion im Zeitungsverlag Waiblingen, beendete Dr. Albrecht Sorg seine Tätigkeit als Zahnarzt im Welzheimer Wald zum 1. August 2021. Seit 2012 war Dr. Albrecht Sorg, den viele auch als Präsident des Golf- und Landclubs Haghof kennen, noch als angestellter Zahnarzt bei seinem Sohn Dr. Rainer Sorg in Teilzeit angestellt.

Eine Ära geht zu