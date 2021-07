Zwei Lkw, ein Radlader, zwei Bagger und neun Männer aus Alfdorf und dem benachbarten Ostalbkreis sowie drei Helfer aus Welzheim mit Motorsägen waren im überfluteten Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz, in diesem Fall in Kreuzberg im Ahrtal, vor Ort, um den Menschen, die alles verloren haben, zu helfen.

Die Truppe aus Alfdorf mit Gemeinderat Kai Strobel, der im Alfdorfer Bauhof tätig ist, wurde von Christian Bergmann (Chef der Firma Bergmann Elektroservice in Alfdorf) organisiert,