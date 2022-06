Ein Burg-Erlebnis für Jung und Alt im Wäscherschloss vom 16. bis 19. Juni

Am langen Wochenende vom 16. bis 19. Juni öffnet Burg Wäscherschloss seine Tore und bietet die Möglichkeit, die Wiege der Staufer zu erkunden. Am 19. Juni nimmt die staufische Burg zudem am jährlich stattfindenden Schlosserlebnistag teil und präsentiert ein tierisches Programm, ganz nach dem Motto des Tages „Tierisch gut!“.

Burg Wäscherschloss, idyllisch gelegen mit Blick auf den Hohenstaufen, ist ein beliebtes Ausflugs- und Wanderziel. Am Feiertag, 16. Juni, nach einem Spaziergang durch die herrliche Landschaft, erhalten Familien um 15 Uhr interessante Einblicke in das Leben am Hofe der Burg. Der Rundgang bietet Groß und Klein „Mittelalter zum Anfassen“ und erklärt den Gästen alles über den Alltag auf der Burg. Am Brückentag, Freitag, 17. Juni, hat die Burg von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Sonntag findet in ganz Baden-Württemberg der Schlosserlebnistag unter dem Motto „Tierisch gut!“ statt. Burg Wäscherschloss ist mit dabei und widmet sich in einer einmaligen Sonderführung um 13 Uhr den Nutztieren im Mittelalter. Tiere waren im Mittelalter sehr wertvoll: Sie boten Nahrung und Kleidung und wurden in der Feldarbeit oder beim Transport von Waren aller Art gebraucht.

Welche Tiere auf Burg Wäscherschloss zu Hause waren und welche Aufgaben sie hier erfüllten, darüber informiert der einstündige Rundgang für die ganze Familie. Um 15 Uhr startet die beliebte Familienführung durch die Burg.

Es gibt viele Höhepunkte

Den ganzen Tag ist zudem der Schäfer Alexander Thudium vor Ort. Seine Herde grast oft auf der Wiese im Graben der Burg. Thudium berichtet über seinen Beruf und bietet verschiedene Produkte, wie gerauchte Wurst vom Schaf, Schaffelle oder auch Marmelade und Liköre an. Auf der Wiese vor der Burg stehen zwei Esel und ein Schaf, die sich über ein paar Streicheleinheiten freuen. Jeden dritten Sonntag im Juni lädt der Verein „Schlösser Burgen Gärten Baden-Württemberg“, in dem sich staatliche und private Kulturdenkmale zusammengeschlossen haben, zum landesweiten Schlosserlebnistag. Und jedes Jahr erhält dieser ein kreatives Motto. In diesem Jahr heißt es „Tierisch gut!“.

Zahlreiche Veranstaltungen kreisen um die tierischen Gefährten des Menschen: Egal ob flauschig oder wild, egal ob Nutztier oder Haustier - der 19. Juni wird tierisch. Mit dabei sind die Schlösser Bruchsal und Mannheim, Schloss und Schlossgarten Schwetzingen, Residenzschloss Ludwigsburg, Schloss Solitude, die Grabkapelle auf dem Württemberg, Kloster Lorch, Burg Wäscherschloss, Kloster und Schloss Salem und das Neue Schloss Meersburg. Gleich vormerken kann man den Festtag, an dem die ehemaligen Klöster im Land ihre Tore für besondere Erlebnisse öffnen: Der „Erlebnistag im Kloster“ findet in diesem Jahr am 9. Oktober statt.