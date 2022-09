Eine traumhafte Kulisse für Hochzeiten in der Burg Wäscherschloss

Sie gehört zu den Stauferhighlights im Raum Göppingen: Burg Wäscherschloss in Wäschenbeuren. Die kleine, mittelalterliche Wehranlage mit grandiosem Ausblick auf das Stauferland bietet eine überaus romantische Kulisse für die eigene „Märchenhochzeit“. Paare, die sich das Jawort geben wollen, können das Monument für Trauungen und Hochzeitsfeiern mieten, die kleine Burg bietet viele Möglichkeiten. Auch Paare aus Welzheim, Alfdorf und Kaisersbach kennen diesen schönen Ort. Wer noch für seine Hochzeit eine „Märchenhochzeit“ plant, der kann dies auf Burg Wäscherschloss tun.

Nicht nur für Mittelalterfans ist Burg Wäscherschloss in Wäschenbeuren eine beliebte Location für besondere Anlässe: Im Herzen des Stauferlands gelegen, ist die Burg von Göppingen aus in knapp 20 Autominuten zu erreichen. Wie vor 800 Jahren ragen die Mauern der kleinen Burg noch heute fast unzerstört empor und schaffen eine besondere Atmosphäre. In den vergangenen Jahren wurde die Burg immer wieder saniert und instand gesetzt. Unvergleichbar ist der eindrucksvolle Ausblick auf den Hohenstaufen und die traumhafte Landschaft des Stauferlands. Kurzum: Die mittelalterliche Burg bietet alles, was es für „den schönsten Tag“ im Leben eines Paares braucht, damit dieser unvergessen bleibt. Paare können sich auf Burg Wäscherschloss standesamtlich oder frei trauen lassen und die Burg als Location für ihre Hochzeitsfeier mieten. Das Team der Burgverwaltung berät Verliebte gerne und unterstützt bei den Hochzeitsplanungen. Standesamtliche Trauungen sind auf Burg Wäscherschloss von Mai bis Oktober von Montag bis Freitag möglich. Interessierte Paare werden gebeten, Termine für standesamtliche Trauungen direkt mit dem Standesamt der Gemeinde Wäschenbeuren und anschließend mit dem Team der Burgverwaltung zu vereinbaren. Für standesamtliche Trauungen steht der Große Saal im oberen Geschoss der Burg zur Verfügung, mit fantastischer Aussicht auf den Hohenstaufen und das Stauferland. Der Raum bietet Platz für bis zu 55 Personen. Auf Wunsch können Paare auch den Innenhof für einen Sektempfang nutzen - und vor mittelalterlicher Kulisse mit ihren Gästen auf den „schönsten Tag im Leben“ anstoßen. Auch freie Trauungen sind, umgeben von Natur auf der schönen Wiese vor der Burg, möglich. Zusätzlich stehen der Große Saal oder der Innenhof zur Verfügung. Freie Trauungen sind von Mai bis Oktober an allen Wochentagen auf Anfrage möglich.

Auf Burg Wäscherschloss können Paare nicht nur standesamtliche und freie Trauungen feiern. Für Hochzeitsfeiern können Verliebte den Großen Saal und den Innenhof mieten. Der Große Saal bietet Raum für bis zu 90 Personen, DJ oder Live-Band und Catering. Im Hof der Burg können Sektempfänge vor mittelalterlicher Kulisse veranstaltet werden. Egal wie der schönste Tag im Leben in der romantischen Burg begangen werden soll, rund um die Planung der Trauung und der Feier schnürt das Team der Burgverwaltung ganz nach den Wünschen der Paare gern individuelle Pakete zusammen. So wird die Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Infos

Buchung Trautermin: Standesamt Gemeinde Wäschenbeuren, Wiltrud Bretzler, per E-Mail an W.Bretzler@Waeschenbeuren.de, Telefon 0 71 72/9 26 55 11

Freie Trauung: Kontakt: Burgverwaltung, E-Mail an info@burg-waescherschloss.de

Vermietung als Hochzeitslocation: Kontakt: Burgverwaltung, E-Mail an info@burg-waescherschloss.de

Allgemeiner Kontakt: Burg Wäscherschloss, 73116 Wäschenbeuren, Telefon 0 71 72/9 15 21 11, E-Mail info@burg-waescherschloss.de, Internet www.burg-waescherschloss.de.