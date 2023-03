Er gab den Ton an: Marcus Vetter aus Welzheim freut sich über Oscar für "Nawalny"

Marcus Vetter erinnert sich noch genau an den Moment, in dem ihm und der Filmcrew, die eine Dokumentation über den russischen Regimegegner Alexei Nawalny drehten, klar wurde, was ihnen da gerade gelungen war … und was für Folgen das vielleicht haben würde.

Nawalny verkabelt und Gespräch aufgenommen

Nawalny hatte mit Konstantin Kudrjawzew telefoniert, der bei dem Anschlag auf ihn mit dem Nervengift Nowitschock die Fäden gezogen hatte – und der hatte alles zugegeben. Der gebürtige Welzheimer Tonmann Vetter hatte Nawalny verkabelt und das Gespräch aufgenommen; als es zu Ende war, saß die Crew mit offenem Mund da und konnte es nicht fassen. „I think that’s gonna go to the Oscars“ („Ich denke, das geht zu den Oscars“), sagte Regisseur Daniel Roher endlich. Und er hat recht behalten; in der Nacht von Sonntag auf Montag ist die Doku „Nawalny“ in Los Angeles mit einem Oscar ausgezeichnet worden.

Marcus Vetter war live dabei und ist stolz – „auf das Team und die Arbeit, die wir geleistet haben“, sagt er im Telefoninterview zwischen zwei Aftershow-Partys. Zwei Monate hat die Filmcrew 2020/2021 Alexei Nawalny begleitet, während der sich in der Nähe von Freiburg von dem Mordversuch mit Nowitschock erholte. „Das ist ein warmherziger Familienmensch“, sagt Marcus Vetter. „Er ist sehr authentisch und er ist ein Mann mit einer Mission.“ Die dazu führte, dass das russische Regime mit allen Mittel versuchte, sich diesen Mann vom Hals zu schaffen, was zunächst in dem Giftanschlag mit Nowitschock gipfelte.

Erst nach gründlicher Recherche und dem akribischen Sammeln von Beweisen kam es zu dem Telefonat mit Kudrjawzew, bei dem Nawalny sich als dessen Vorgesetzter ausgab und ihn dazu brachte, das Attentat zuzugeben. Seither hat die von CNN und HBO Max produzierte Doku zahlreiche Preise abgeräumt – „sechsundzwanzig sind es insgesamt“, sagt Vetter, der sich noch im Januar in seinem Facebook-Account darüber beklagt hat, wie gering das Interesse der deutschen Medien sowohl an seiner wie auch an der Arbeit des gesamten Teams sei. Was inzwischen natürlich so nicht mehr stimmt, denn mit der Oscar-Nominierung am 26. Januar wuchs das Interesse deutlich. Und nachdem „Nawalny“ die Trophäe jetzt tatsächlich in der Tasche hat, dürfte sich auch das Team über reichlich Aufmerksamkeit freuen. Zu Hause ist Marcus Vetter übrigens noch immer regelmäßig – jedes Mal, wenn es ihn nach Deutschland verschlägt.

„Ich hab in Welzheim meinen Hauptwohnsitz“, sagt er, „meine Mutter wohnt noch hier, und mein Stiefvater macht mir die Buchhaltung.“ Ansonsten lebt er hauptsächlich in Indonesien und fliegt überall hin, wo seine Arbeit gebraucht wird. Der riesige Erfolg von „Nawalny“ freut ihn nicht nur deshalb, weil er ihm und der Crew Filmruhm und Anerkennung eingebracht hat. Er hofft auch, dass die Doku dem Mann, von dem sie handelt, eine Hilfe sein kann. Denn Alexei Nawalny ist seit über einem Jahr unter unwürdigen Umständen inhaftiert und sehr krank. „Die Familie bekommt im Moment kaum Nachrichten“, sagt er. „Aber vielleicht ist der Film für ihn so was wie eine Lebensversicherung.“

Und für Marcus Vetter könnte sich eventuell ein Besuch in Welzheim lohnen, denn möglicherweise wird es einen Besuch im Welzheimer Rathaus und vielleicht einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt geben. „Wir werden Gespräche führen und schauen, was möglich ist“, erklärt Pressesprecher Uwe Lehar auf ZVW-Nachfrage.