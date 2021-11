Am Montag um 11.30 Uhr wurde die Feuerwehr Welzheim zu einem Dachstuhlbrand in der Pfarrstraße in Welzheim alarmiert.

Da es sich bei einem Dachstuhlbrand um eines der höchsten Alarmstichworte handelt, wurde für die Feuerwehr Welzheim Vollalarm ausgelöst. Parallel wurde die Führungsgruppe Welzheimer Wald alarmiert, welche sich aus Führungskräften der Feuerwehren Alfdorf, Pfahlbronn, Kaisersbach und Welzheim zusammensetzt.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine verrauchte Etage