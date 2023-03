Feuerwehrfreundliche Firmen sind wichtig: Firma Helmer in Welzheim ausgezeichnet

Fritz und Sylvia Helmer erhalten die Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“ stellvertretend für die Firma Helmer Elektrotechnik GmbH in Welzheim. „Die Feuerwehr ist in Welzheim und für Welzheim zwar nicht alles, aber vieles – die Gewissheit, dass jeder von uns gut schlafen kann, weil es jemanden gibt, der 24 Stunden am Tag bereitsteht. Das regelmäßige Ziel von großen Investitionen, weil schon lange nicht mehr mit einfachen Gerätschaften gelöscht wird, sondern mit spezialisierten Hochleistungsmaschinen. Eine starke Truppe, die nicht nur Gefahrenabwehr kann, sondern auch eine Gemeinschaft ist, die Feste organisiert und einen Kulturträger darstellt. Das Ziel von großer Wertschätzung für die Wehrleute und ihre Familien, weil Feuerwehr immer noch vom Feuerwehrmann und von der Feuerwehrfrau abhängt und es persönliche Hochachtung verdient, sich konkret mit Leib und Leben in den Dienst der anderen zu stellen“, äußert sich Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr.

In Welzheim sei also nicht alles Feuerwehr, aber ohne Feuerwehr wäre alles nichts. „So weit so gut, Sie werden sich jetzt fragen, warum diese Einleitung und Aufzählung, wo doch heute gar keine Hauptversammlung der Feuerwehr stattfindet. Der Grund ist ein anderer, es fehlt bei dieser und anderen Aufzählungen regelmäßig etwas: Es kommt nicht nur auf die Wehrleute und auf die Bereitschaft der Familien an, dieses Engagement dauerhaft zu tragen. Es kommt auch auf die Arbeitgeber an“, so Bernlöhr.

Man verbringt immer mehr Zeit in der Arbeit und verbunden mit der Arbeit. Desto wichtiger ist es für die Feuerwehr und damit auch „für uns als Träger der Feuerwehr, dass die Wehrleute in Betrieben arbeiten, deren Inhaber und Chefs damit was anfangen können.“ Abstrakt ist die Sache ja einfach und klar: Gerade für die Unternehmen ist es wichtig, dass im Brandfall und bei gefährlichen Situationen eine leistungsfähige Feuerwehr bereitsteht. Schließlich löscht die Feuerwehr auch den eigenen Betrieb. Und trotzdem gibt es da eine Versuchung: „Wenn die Feuerwehrleute woanders arbeiten und nicht im eigenen Betrieb, dann müssen die Kollegen eben nicht wegspringen, wenn es woanders brennt“, erklärt der Welzheimer Rathauschef. Das sei nun einerseits nicht sehr solidarisch gedacht, aber es gebe auch noch eine andere Seite der Medaille.

„Feuerwehrleute setzen sich nicht nur in der Feuerwehr für andere ein, sondern auch im Betrieb. Sie bringen eine Vielzahl von Kompetenzen mit, die sie auch in der Feuerwehr erworben haben, und von denen der Betrieb profitiert, fachliche, persönliche, technische. Feuerwehrleute sind zufriedene Menschen, die in einer starken Gemeinschaft zu Hause sind. Nicht zu unterschätzender Punkt: Gerade auch in Sachen vorbeugende Gefahrenabwehr ist es von Vorteil, einen Feuerwehrmann im eigenen Betrieb oder auf den eigenen Baustellen zu haben“, so Bernlöhr.

Familie Helmer von der gleichnamigen Helmer Elektrotechnik GmbH muss man das alles gar nicht erläutern. Beim Elektro-Helmer arbeiten vier technische Mitarbeiter, drei davon sind aktive Wehrleute. Zwei in der Welzheimer Wehr, einer in der Kaisersbacher. Durch den örtlichen Schwerpunkt sind die Wehrleute insbesondere für die Tagbereitschaft der Feuerwehr sehr wichtig, dazu kommt dann auch noch, dass das Unternehmen seinen Betriebssitz keine 100 Meter von der Hermann-Kraus-Feuerwache hat. „Insofern ist Elektro-Helmer sicher nicht das einzige Unternehmen, das in Welzheim feuerwehrfreundlich aufgestellt ist, Gott sei Dank. Es ist aber sicher gut und richtig, wenn Familie Helmer als erster Betrieb in Welzheim diese Auszeichnung erhält“, sagte Bernlöhr bei der Verleihung der Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“ an die Firma Helmer Elektrotechnik GmbH. „Liebe Familie Helmer, ich sage heute im Namen der Feuerwehr, aber auch im Namen aller Bürger und Unternehmen in Welzheim herzlichen Dank für Ihren persönlichen Beitrag dafür, dass wir alle ruhig schlafen können. Wir freuen uns, Ihnen als erstem Welzheimer Betrieb die Auszeichnung Partner der Feuerwehr des Deutschen Feuerwehrverbandes zu verleihen. Sie ist explizit mit der Aufforderung verbunden, damit auch werblich umzugehen, deshalb gibt’s auch neben der Urkunde extra eine Plakette fürs Gebäude. Die Mannschaft soll auch was davon haben, deshalb ein Gutschein für ein gemeinsames Vesper“, freut sich der Welzheimer Schultes.