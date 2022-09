Gute Nachrichten: Wieder zwei Welzheimer Apotheken

Die Apotheken-Situation in Welzheim ist vor allem für die Kunden nicht mehr optimal. Längere Wartezeiten führen zu Unmut. Warum? Es gab bisher drei Apotheken in Welzheim, aktuell hat nur noch eine geöffnet – nämlich die Apotheke am Kirchplatz von Inhaberin Petra Ellwanger-Röderer.

Die Kur-Apotheke des bisherigen Inhabers Christian Köstlin ist zu. Und auch die Kastell-Apotheke von Chefin Petra Ellwanger-Röderer ist schon seit längerer Zeit geschlossen, lediglich das Reformhaus hat hier noch geöffnet. Auf einem Plakat der Kur-Apotheke steht: „Die Kur-Apotheke ist vorübergehend geschlossen. Unter neuer Leitung geht es mit dem alten Team so bald wie möglich weiter.“

Und die gute Nachricht: Demnächst gibt es wieder zwei Apotheken in Welzheim. Denn Petra Ellwanger-Röderer hat sich mit Christian Köstlin geeinigt und der Kaufvertrag für die Kur-Apotheke ist unterschrieben. „Ja es stimmt, dass ich den Kaufvertrag für die Kur-Apotheke unterzeichnet habe. Aber bis es zu einer Wiedereröffnung kommt, müssen noch einige bürokratische Hürden übersprungen werden“, erklärt Petra Ellwanger-Röderer, die dann erneut zwei Apotheken in Welzheim leiten wird. Christian Köstlin wird jedoch als Filialleiter auch weiter in der Kur-Apotheke an Bord sein, für seine Stammkunden und die neue Kundschaft.

Christian Köstlin wird vorerst als Filialleiter in der Kur-Apotheke arbeiten

Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr sagt: „Ich bin zumindest wieder froh, dass es in Welzheim bald wieder zwei Apotheken gibt.“ Dass für die 11 200 Einwohner von Welzheim auch eine dritte Apotheke sinnvoll wäre, ist für viele Bürger ein offenes Geheimnis. Ob und wo sich hier aber noch jemand als neuer Chef einer dritten Apotheke findet, steht in den Sternen. Christian Köstlin widerspricht hier aber deutlich: „Rein aus wirtschaftlicher Sicht ist eine dritte Apotheke in Welzheim nicht darstellbar.“ Köstlin ist dagegen sehr glücklich, dass es mit der Kur-Apotheke unter neuer Leitung und mit ihm bald weitergeht. Zahlreiche Gerüchte, teilweise sehr ins Private gehend, musste er über die sozialen Medien lesen und sich Gespräche in der Stadt über seinen Entschluss, aufzuhören, anhören. Köstlin erklärt: „Ich möchte mich nicht zu Gerüchten äußern und zum Glück lese ich nicht alles auf sozialen Plattformen im Internet. Ich möchte in der Öffentlichkeit nur so viel sagen, dass es eben nicht immer selbstverständlich ist, eine Apotheke wirtschaftlich auf gesunden Beinen zu halten.“

Auch das Personal bleibt das alte und sogar Apotheker Christian Köstlin, der sehr froh über den geregelten Übergang für Personal und Kunden ist, übernimmt wenigstens noch so lange die Leitung der Filialapotheke bis sich ein/-e Nachfolger/-in für ihn gefunden hat. Das stellt momentan neben allen behördlichen Auflagen, die eine Apotheke erfüllen muss, die größte Hürde dar, „denn pharmazeutischer Nachwuchs ist rar, auf dem Land schon zweimal und die Industrie zahlt deutlich besser bei sehr viel günstigeren Arbeitszeiten“, so Köstlin.

Wollen die Welzheimer also aktiv dazu beitragen, dass die Apotheken und die ortsnahe Versorgung erhalten bleiben, „dürfen sie gerne ihre Kontakte spielen lassen und Apotheker in ihrem Umfeld weiterempfehlen“, sagt Christian Köstlin.

Dass die Arbeit vor Ort mit den Kunden, die oft eine persönliche Bindung zu ihrer Apotheke haben, in einem guten Team Spaß mache, stehe außer Frage. Auf dem Land gehe es zudem sehr viel entspannter zu als in größeren Städten und Welzheim habe ja auch einiges zu bieten. „Dass viele Apotheken landauf, landab mittlerweile schließen mussten, ist aber ein bedenklicher Trend, den die Politik leider auch noch aktiv fördert in der irrigen Annahme, dass weniger Apotheken auch weniger Kosten bedeuten würden“, äußert sich Köstlin gegenüber der Welzheimer Zeitung. Dies gefährde jedoch schon auf mittlere Frist die flächendeckende Versorgung. „Wenn man dann noch hört, dass der Anteil, den die Krankenkassen für die Leistung der Apotheken bezahlt, innerhalb weniger Jahre von 2,7 auf 1,5 Prozent am Gesamtbudget gesunken ist, weiß man, dass etwas faul ist.

Dass die Apotheken nun in den nächsten zwei Jahren ausgerechnet diese Krankenkassen mit ihren großen Verwaltungs- und Werbeausgaben noch mit 240 Millionen Euro unterstützen sollen, ist völlig absurd, wird aber gerade im Bundestag so beschlossen“, so Köstlin weiter.

Innerhalb von 14 Jahren, seit denen es die Umstellung auf eine Packungspauschale pro verschreibungspflichtigem Medikament gegeben hat, ist diese Pauschale für Apotheker ein einziges Mal angehoben worden, vor zehn Jahren um drei Prozent. „Berücksichtigung von Inflation, Gehaltssteigerungen des Personals, erhöhte Anforderungen und Kosten, alles Fehlanzeige. Die Apotheken sollen dann auch noch den Unmut der Patienten über bürokratische Fehlentscheidungen von Politik und Krankenkassen tragen, das setzt dem Ganzen die Krone auf. Die Apotheke als Goldgrube ist jedoch eine Vorstellung, die nicht nur in den Köpfen vieler Bürger, sondern auch vieler sogenannter Gesundheitspolitiker noch immer herumgeistert“, so der bisherige Inhaber der Kur-Apotheke.

Es sei in heutigen Krisenzeiten sehr wichtig, dass die Arbeit in der Apotheke vor Ort wahrgenommen werde und auch honoriert als das, was sie ist: „Ein Dienst am Menschen, denn es geht eben nicht nur um das Medikament, das abgegeben wird, sondern auch um den sozialen Kontakt, um Herz und Verstand. Das ist allemal wichtiger als überschäumende Bürokratie und Kontrollzwang, die den Apotheken aufgezwungen werden.“

Es gilt nun für alle Welzheimer, die beiden Apotheken im Ort aufzusuchen

Die beiden Apotheken von Petra Ellwanger-Röderer, die Apotheke am Kirchplatz und die Kur-Apotheke werden also auch weiterhin immer ein Ohr und „ein weit geöffnetes Herz für ihre Kunden haben, dazu können diese selber am meisten beitragen, indem sie einfach vor Ort ihre Medikamente holen und nicht in anonymen Internetapotheken, die über geschickte Werbung möglichst viel verkaufen wollen“, so Christian Köstlin.

Denn ob und welches Medikament am besten für jemanden geeignet sei, das erkennen laut Köstlin und Ellwanger-Röderer immer noch am besten die Apotheker oder das pharmazeutische Personal im persönlichen Kontakt mit dem Kunden. „Und über ihren persönlichen Lieferservice sind die Apotheken in Welzheim sowieso schneller als das Internet“, sagt Köstlin.