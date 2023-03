Hafertaxi in Welzheim ist neu: Ein Kilogramm Hafer für 100 Kilometer

Umweltbewusst von A nach B kommen, das ist in diesen Tagen für viele Menschen eine Alternative. Und in Welzheim und Umgebung gibt es ab sofort sogar eine Möglichkeit, nicht nur ohne die Kraftstoffe Benzin und Diesel unterwegs zu sein, sondern auch noch ein tolles Erlebnis zu haben.

Das Hafertaxi gibt es seit 2022

Das Hafertaxi ist nicht nur für Geburtstage, Hochzeiten oder andere Events eine Kutschfahrt der besonderen Art, „sondern man kann uns auch für andere Alltagsfahrten buchen“, sagt Eva Jenöfi, die das Hafertaxi im August 2022 ins Leben gerufen hatte und nun im März 2023 die Erlaubnis seitens des Landratsamts Rems-Murr in der Tasche hat, Personen mit dem Pferd und einer Kutsche – dem Hafertaxi – zu befördern. Gezogen wird die Kutsche, die für bis zu acht Erwachsene Platz hat und nicht zu verwechseln ist mit einem Planwagen, von den Noriker-Pferden.

Die Noriker leben auf dem Pferdehof der Obermühle. Der Noriker ist ein kräftiges, ausdauerndes Kaltblutpferd und gilt als sehr wendige und trittsichere Rasse mit ausgeglichenem Charakter. „Mit einem Kilogramm Hafer können wir bis zu 100 Kilometer weit fahren. Günstiger geht es nicht“, sagt Eva Jenöfi, die das Hafertaxi als zweites Standbein aufgebaut hat. „Wir können ein- oder zweispännig unterwegs sein. Wer uns buchen möchte, egal für welchen Zweck, sollte jedoch frühzeitig anrufen. Wir sind kein Taxi, das innerhalb von zehn Minuten am gewünschten Abholort steht“, sagt die Chefin von Hafertaxi.

Was kostet eine Fahrt mit dem Welzheimer Hafertaxi?

Am Montag, 1. Mai, wird es eine Kutschfahrt ab dem Welzheimer Bahnhof geben. Immer eine halbe Stunde lang fährt das dreiköpfige Team von Eva Jenöfi dann in Richtung Tannwald und Schwäbische Waldbahn. „Ab dem 9. Mai wird es dann immer sonntags diese besondere Hafertaxi-Fahrt geben, immer ab 12.15 Uhr zum Startpunkt am Welzheimer Bahnhof. So wird es dann eine Route zum Ostkastell und eine Route in den Welzheimer Tannwald geben“, erklärt Eva Jenöfi. Eine Fahrt für 30 Minuten kostet 50 Euro, jedoch nicht pro Person, sondern für die komplette Kutsche.

Bei acht Erwachsenen zum Beispiel würde eine solche Sonntagsfahrt pro Person umgerechnet 6,25 Euro kosten. Und wer außerhalb dieser Sonntage das Hafertaxi für eine Stunde buchen möchte, zahlt 100 Euro – 12,50 Euro pro Person bei einer vollen Auslastung von acht Erwachsenen. „Sonderpreise für Geburtstage, Hochzeiten, Events werden dann individuell ausgemacht“, sagt Eva Jenöfi. Wichtig zu betonen ist der Chefin des Hafertaxis, dass hier keine Planwagenfahrten für 15 bis 20 Personen stattfinden werden.

„Wir sind als Hafertaxi nur mit der Kutsche unterwegs, also ohne Dach und kleiner als ein Planwagen. Wer jedoch mit größeren Gruppen unterwegs sein möchte, den vermitteln wir gerne an die umliegenden Planwagenfahrer“, äußert sich die 38-jährige Unternehmerin, die hauptberuflich in der Industrie tätig ist und ehrenamtlich bei der Feuerwehr Welzheim aktiv ist.

Kontakt zum Hafertaxi

Unter der Telefonnummer 01 76/64 47 64 65 oder auf der Facebook-Seite „Hafertaxi Welzheimer Wald“ sowie per E-Mail an eva.jenoefi@web.de kann man das Hafertaxi buchen oder Anfragen stellen. Angebote in Zusammenarbeit mit der Schwäbischen Waldbahn sollen folgen.