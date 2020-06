Eine Odyssee neigt sich dem Ende zu. Das Wohn- und Geschäftshaus am See in Welzheim kann ab Mitte Juli 2020 endlich gebaut werden. „Die Baugenehmigung liegt nun vor. Der unterschriebene Bauvertrag ist auch vorhanden, und ab Mitte Juli 2020 kann es auf der Baustelle losgehen“, erklärt Welzheims Bürgermeister Thomas Bernlöhr. Geplant ist im Erdgeschoss ein Drogeriemarkt (Rossmann) und ein Textildiscounter (Takko). Außerdem sollen eine Arztpraxis und Wohnungen, voraussichtlich 17 Wohneinheiten,