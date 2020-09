Traurig, aber wahr: Eine alte Bäckertradition, die mehrere Generationen zurückreicht, geht an Heiligabend zu Ende. Am 24. Dezember 2010 ist letzter Backtag in der Bäckerei Ellinger in der Bahnhofstraße. Keiner der beiden Söhne kann oder will die Bäckerei übernehmen. Diese Zeilen schrieb der damalige Redakteur der Welzheimer Zeitung, Rainer Stütz, ehe Reiner und Elke Doderer aus Kaisersbach als Pächter übernahmen. Bis heute gibt es in Welzheim zwei Doderer-Filialen und den Hauptsitz, Reiner’s