Kinder vom Kindergarten Philipp Neri sammeln für die Welzheimer Tafel

Die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens Philipp Neri hatten in einer gemeinsamen Teamsitzung über das Thema Flüchtlinge aus der Ukraine und Menschen mit weniger Geld in Welzheim gesprochen und die Entscheidung getroffen, mit den Kindern dieses Thema aufzugreifen. Ein paar Tage später war es dann so weit.

Nachdem das Thema mit den Kindern besprochen wurde, entschieden diese, die Aktion „Spenden für den Tafelladen“ zu unterstützen. Daraufhin wurden die Eltern der Kinder per E-Mail gebeten, Spenden (Lebensmittel und Hygieneartikel) im Kindergarten abzugeben. Dabei kamen außer Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl und Konserven auch Hygieneartikel wie Duschgel, Shampoo, Seife, Zahnpasta und Zahnbürsten usw., aber auch Babyartikel wie Windeln im Kindergarten an.

Schokohase zur Belohnung

Am Mittwoch, 18. Mai, war es dann so weit. Die Schulanfänger verstauten die Spenden in einen von einem Kindergartenkind ausgeliehenen Bollerwagen. Dann machten sich die Schulanfänger mit der Kindergartenleiterin Gabriele Pohl-Seubert und der Erzieherin Teresa Marek auf den Weg zum Tafelladen. Dort angekommen, war die Freude bei den Mitarbeitern des Tafelladens groß über die Spenden. Die Kinder durften die Sachen ausladen und in Kisten verstauen. Als Dank bekam jedes Kind einen Schokohasen zur Belohnung.