Lions Club Welzheim honoriert besonderes Engagement der Schüler vor den Sommerferien

Kurz vor den Sommerferien überreichte Bernd Grau vom Lions Club Welzheim zahlreichen Schülerinnen und Schülern eine Auszeichnung für besonderes Engagement in ihrer Schule. Dieser Initiativpreis wird seit neun Jahren für Jugendliche der weiterführenden Schulen vergeben. Neben der Kastell-Realschule und der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule wurde auch das Limes-Gymnasium wieder berücksichtigt. Die Janusz-Korczak-Schule nominierte ausnahmsweise und aus gegebenem Anlass die Kleinsten der Schule.

Bereits im Frühjahr wurden die Schulleitungen der weiterführenden Schulen vom Lions Club motiviert, Jugendliche zu benennen, die ausgezeichnet werden sollen. Die Janusz-Korczak-Schule benannte die „Kleinen Riesen“ als Gruppe, da sie während der Coronazeit im vergangenen Schuljahr ein Naturprojekt mit der gesamten Grundstufe durchführten und einen Preis gewinnen konnten. Barfin, Louis, Kian, Diona, Jason und Emir forschten gemeinsam im Wald und ließen sich für viele Inhalte begeistern und blieben bei allem gelassen. Zu Recht waren die Kleinsten der Janusz-Korczak-Schule in diesem Schuljahr die Größten.

Musikgruppe trotz Corona am Leben gehalten

Von Seiten der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule wurde die Schulband nominiert. Lena Pusback, Elena Chatzi, Sara Zivkovic, Victor Agbazia, Paul Breitfeld, Bendeguz Nemeth, Joel Paul Braunschmid und Julian Littau probten auch während der Pandemie unabhängig voneinander und hielten die Gruppe mit Musiklehrer Hartmut Ott auf diese Weise am Leben. In ihrer Freizeit, in Pausen und inzwischen wieder bei Probenachmittagen investierten die Schülerinnen und Schüler viel Zeit und trugen durch ihr Engagement zur Außenwirkung der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule bei. Bei Auftritten im Europapark Rust während eines internationalen Schulbandtreffens und bei einem Festival in Waiblingen spielte die Band sehr erfolgreich. Bei allen Schulveranstaltungen waren die Musiker eine Bereicherung und sorgten für eine gute Stimmung.

Melina Loupeti, Janna Tomilina, Jonathan Amberger und Tim Wohlfahrt sind die Europalotsinnen und -lotsen der Kastell-Realschule. Während ihrer Ausbildung haben sie verschiedene Mobilitätsprogramme wie Workcamps, Jugendbegegnungen, Auslandsaufenthalte und europäische Freiwilligendienste kennengelernt. Sie wurden über die Europäische Kommission, den Ministerrat und das Europäische Parlament unterrichtet und waren dazu in Straßburg. Dabei kamen sie auch mit Abgeordneten ins Gespräch und lernten den Weg der Gesetzgebung in der Europäischen Union an konkreten Beispielen kennen. Inzwischen beraten die vier Jugendlichen in der Kastell-Realschule ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu Auslandsprogrammen, betreiben eine Info-Ecke und berichten über ihre Erfahrungen.

Große Ehre für Schülersprecher Melvin Wenz

Melvin Wenz, Schülersprecher des Limes-Gymnasiums, zeichnete sich über das ganze Schuljahr durch ein außergewöhnliches Engagement bei der Planung und Ausführung aller SMV-Aktionen aus. Er war umsichtig, verlässlich und scheute bei seiner Teilnahme an Besprechungen nicht, seine eigene Meinung vorzutragen und die Interessen der Schülerinnen und Schüler konsequent zu vertreten. In der Schülerschaft und dem Kollegium des Limes-Gymnasiums genießt Melvin Wenz ein großes Ansehen und Vertrauen. Durch seinen Einsatz kam eine Spendenaktion für die Ukraine, ein Völkerballturnier und der Kinoabend für die Unterstufe zustande. Die Schulkleidung organisiert und verkauft er mit.

Bernd Grau lobt die Vielfalt des Engagements der Welzheimer Schulen

Bernd Grau vom Lions Club Welzheim freute sich sehr über das Ausmaß und die Vielfalt des Engagements an den Schulen und betonte die Wichtigkeit dieses Handelns für die Schülerschaft und Gesellschaft im Ganzen. Neben einer Urkunde erhielten die Schülerinnen und Schüler noch eine finanzielle Unterstützung für ihr Tun an ihrer jeweiligen Schule.