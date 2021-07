Am Donnerstagabend um 20 Uhr erhielt die Feuerwehr Welzheim den Marschbefehl zum Hochwassereinsatz in Rheinland-Pfalz. „Es ist wohl die längste Einsatzfahrt in der Geschichte der Feuerwehr Welzheim. Die Kameraden hatten nur eineinhalb Stunden, um die Fahrzeuge zu bestücken und alles Notwendige für mehrere Tage zusammenzupacken. Als sehr gut eingespieltes Team konnten wir die Herausforderung meistern und sind um 21.30 Uhr nach Backnang gestartet“, erklärt Kommandant Jürgen