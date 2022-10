Mit neuer Inhaberin: Kur-Apotheke in Welzheim hat wieder geöffnet

Es gibt wieder zwei Apotheken in Welzheim. Und beide haben auch für die Kunden ab sofort geöffnet.

Einigung mit dem vorherigen Besitzer

Petra Ellwanger-Röderer, Inhaberin von beiden Apotheken – der Kur-Apotheke und der Apotheke am Kirchplatz –, hat sich mit dem bisherigen Inhaber der Kur-Apotheke Christian Köstlin schon vor ein paar Wochen geeinigt. Köstlin selbst wird noch eine Zeit lang als Filialleiter vor Ort sein, ehe hier in Zukunft ein personeller Wechsel in Aussicht steht.

Die Welzheimer sind glücklich, wieder zwei Apotheken besuchen zu können.