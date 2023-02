Neu in Welzheim: Der "Pizza Planet" öffnet in der Innenstadt

Wer eine klassische Pizza mag oder eine Chicken Bowl oder vielleicht einen Oriental Wrap testen möchte, der kann seine Bestellung beim neuen Lieferservice in der Welzheimer Schillerstraße 8, dem "Pizza Planet", aufgeben. 229 Essens- und Getränkeangebote stehen bei dem neuen Fast-Food-Geschäft in der Welzheimer Innenstadt auf der Karte.

Was auf der Speisekarte steht

„Wir hatten uns sehr viel Zeit genommen, alles selbst zu testen, und wir bieten frisches, schnelles und regionales Essen aus sieben Ländern an“, sagt der 21-jährige Chef von "Pizza Planet", Ilias Bajwa. Dabei kann der junge Unternehmer und Neu-Gastronom auf die Unterstützung und Erfahrung eines Koches sowie seiner Eltern Ionna und Asif Bajwa zählen. Denn wer in das Gebäude in der Schillerstraße 8 eintritt, der weiß, dass hier bereits Pizza Amigo von 2003 bis 2016 unter der Leitung der Familie Bajwa erfolgreich war. Und wer noch genauer hinsieht, der weiß auch, dass das Taxiunternehmen Heinrich in Welzheim mit Inhaber Asif Bajwa erfolgreich ist.

„Es macht uns sehr stolz, dass nun unser Sohn Ilias mit seinem eigenen Geschäft, dem "Pizza Planet", sich in Welzheim etablieren möchte“, sagt Mutter Ioanna Bajwa. Mit einem neuen Konzept, neuen Gerichten und einer kleineren Karte (immer noch 229 Angebote stehen auf der Karte!) möchte der "Pizza Planet" sich mit der Konkurrenz im Fast-Food- und Lieferservice-Bereich messen. „Unsere Soßen sind immer frisch. Und wir haben einige neue Produkte im Angebot, die kein anderer Lieferdienst in Welzheim anbietet. Unter anderem unser Black-Bun- Hamburger, die Chop-Suey-Ente oder das Planet-Wrap-Schnitzel, um nur ein paar Highlights zu nennen“, sagt Ilias Bajwa. So gibt es schnelle und gute Küche aus Italien, Griechenland, China, Mexiko, Deutschland, USA und Indien. Auch Extra-Menüs zu Sonderpreisen sind zu erhalten. „Wir haben nun schon ein paar Tage geöffnet und sind sehr glücklich, wie gut die Karte und unser neues Konzept angenommen wird. Wir wollen überzeugen mit guter Qualität und natürlich Sauberkeit“, sagt Ilias Bajwa.

Die Öffnungszeiten

Daher seien die Öffnungszeiten unter der Woche, Montag bis Donnerstag, auch von 16 bis 23 Uhr bewusst gewählt, „denn so können wir vormittags alles sauberhalten und immer frisch einkaufen“. Freitags, samstags sowie an Sonn- und Feiertagen hat der "Pizza Planet" von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Neu ist auch, dass man hier mit einer Whatsapp-Nachricht bestellen kann. Oder natürlich telefonisch sowie als Kunde direkt vor Ort.

Infos und Bestellung

Pizza Planet, Schillerstraße 8, in Welzheim

Telefonische Bestellung: 07182-495500

Whats-App-Nachricht: 0152-05663272

oder online über Lieferando