Neue Präsidentin im Golf- und Landclub Haghof: Hanni Weiler folgt auf Albrecht Sorg

Der Golf- und Landclub Haghof setzt nicht nur in Sachen Natur und Sport Ausrufezeichen, sondern auch im Personal. Denn nach zwölf Jahren im Vorstand verabschiedete sich Dr. Albrecht Sorg als Präsident. Neu gewählt wurde in der Vereinsgeschichte nun zum ersten Mal eine Frau, nämlich Hanni Weiler. Zudem wurden Dr. Albrecht Sorg (sechs Jahre Präsident und sechs Jahre Jugendleiter) und Dieter Woischiski (20 Jahre im Vorstand) als neue Ehrenmitglieder ausgezeichnet, Sorg sogar als Ehrenpräsident.

„Am 24. März 2017 wurde nach monatelangen, äußerst destruktiven vereinsinternen Querelen, auf die ich hier nicht mehr eingehen möchte, der jetzige Vorstand mit überwältigender Mehrheit komplett neu gewählt. 278 stimmberechtigte Mitglieder waren damals bei der Mitgliederversammlung hier in dieser Halle anwesend – Rekord in der Vereinsgeschichte. Nach der Wahl haben wir unverzüglich die Arbeit aufgenommen. Wir wussten, dass einige dringende Aufgaben anstanden, die Menge der zu bewältigenden Aufgaben hat uns allerdings überrascht“, berichtete Dr. Albrecht Sorg in seinem Bericht. Was wurde gemacht?

„Die Baugenehmigungen für einen Kurzplatz und einen Speicherteich lagen damals bereits vor, mein Vorgänger Prof. Dr. Klaus von Maillot hatte dies in die Wege geleitet. Allerdings hatte der geplante Sechs-Loch-Platz keine Anbindung an unser Clubhaus. Als Tee 1 des Kurzplatzes war das jetzige Kurzplatz-Tee 2 geplant. Wir änderten die Pläne und stellten mit dem Sieben-Lochplatz eine Anbindung an unser Clubhaus her. Unser Sieben-Loch-Platz ist ein großer Erfolg: Er ist zwischenzeitlich ein wichtiger Pfeiler für die Neumitgliedergewinnung. Auch wirtschaftlich kann er sich sehen lassen. Die kritischen Stimmen sind zwischenzeitlich verstummt.“ Ein undichtes Dach im Clubhaus wurde saniert, die EDV erneuert, Sanierungen bei den Duschen und Toiletten, die Driving Range vergrößert und vieles mehr. Ganz wichtig beim GLC Haghof ist jedoch der Naturschutz: „Wir haben auf unserer Golfanlage Blumenwiesen und Biotope, Lebensräume für Vögel wie Rostgänse, Rotmilane, Kanadagänse und Rabenkrähen, Totholz für Insekten und Benjeshecken angelegt. Die Benjeshecken entstanden durch Aufschichtung von dünnerem Gehölzschnitt. Sie bieten Vögeln und anderen Tieren Schutz und Nahrung, sodass diese mit ihrem Kot oder ihren Nahrungsdepots das Aussamen von Gehölzen beschleunigen. Sie bieten schnell und kostengünstig Lebensraum für zahlreiche Vogelarten, Kleinsäuger und Insekten und leistet einen Beitrag zum Biotopverbund. Für dieses Engagement erhielten wir 2022 verschiedene Zertifikate und Auszeichnungen“, so Dr. Albrecht Sorg. Und neu ist auch die Pächterfamilie Trumic im Haghof, mit dem Namen „Annie am Haghof“. Alle weiteren Berichte der Vorstände zum Sport, Marketing, etc. können unter www.glc-haghof.de nachgelesen werden.

Bei den Wahlen des neuen Vorstandsteams wurden alle einstimmig gewählt: Hanni Weiler für das Amt der Präsidentin, Oliver Kost für das Amt des Schatzmeisters und Vizepräsidenten, Dr. Wolfgang Russ für das Amt Vertragsrecht und Vizepräsident, Daniel Sass für das Amt des Sportleiters, Alessandro Miele für das Amt des Jugendleiters, Eckard Munz für das Amt des Platzbeauftragten und Sascha Kühne für das Amt Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Besonders stolz im GLC Haghof ist man nun, dass eine Frau an der Spitze des Vereins steht. Hanni Weiler ist 66 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Lorch-Unterkirneck. Seit 1996 ist sie Golferin und seit 2017 Mitglied im GLC Haghof. Erfahrungen sammelte Hanni Weiler auch bei anderen Golfclubs.

„Meine Ziele sind die Neumitgliedergewinnung und Einbindung in den Club, Eingliederung unserer Neumitglieder in das Clubleben, die Jugendarbeit unterstützen, die Neumöblierung im Restaurant sowie neue Turniere auf den Haghof bringen. Auch die Ordnung rund ums Clubhaus und Halfwayhouse ist mir wichtig.“ Das neue Vorstandsteam freut sich auf die kommenden Aufgaben. Unter anderem soll es einen neuen Speichersee geben.