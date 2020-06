Die Feuerwehr Welzheim musste sich in der Corona-Krise auch umstellen, jedoch nicht so sehr in Sachen Hygiene, denn hierauf war auch schon vor den neuen Hygienekonzepten ein besonderes Augenmerk gelegt. Und dennoch musste ein neues Hygienekonzept her, denn das Tragen von Masken im Einsatz sowie die Umstellung auf einen Zweischichtbetrieb waren notwendig, um die Gefahr zu minimieren, innerhalb der Feuerwehr Welzheim einen Corona-Fall zu bekommen.

Kommandant Andreas Schneider erklärt: