Nur gute Döner in Welzheim, aber einer sticht heraus

Es gibt in der Welzheimer Innenstadt drei Döner-Geschäfte. The Taste, Alanya und Ali Baba. Aber welcher Döner schmeckt am besten? Beim reinen Blick auf die Schülermassen, die alle drei Imbisse sehr gut besuchen, ist eine Antwort nicht möglich. Daher haben sich ZVW-Redakteur Jörg Hinderberger und ZVW-Fotograf Markus Metzger zum Selbsttest aufgemacht. Alle drei Welzheimer Döner-Geschäfte wurden unter Beurteilung von neun Kategorien getestet. Und dabei ist klar, dass auch diese Bewertung subjektiv ist, aber zumindest gibt es nun neun Kriterien, die sich vergleichen lassen. Das Fazit vorab: Alle drei Döner-Imbisse sind geschmacklich top. Einen Sieger gibt es dennoch: The Taste in der Wilhelmstraße.

Wie lauten die neun Kriterien, die bei der Bestellung und dem Verzehr jeweils eines Döners „mit allem“ unter die Lupe genommen wurden?

1. Das Brot: Ist es frisch, ist es warm, ist es selbst gemacht?

2. Das Fleisch: Welche Auswahl gibt es, ist es knackig und warm, ist es auch aus Rind und Hähnchen oder ein Mix?

3. Die Soße: Aus der Dose, selbst gemacht oder nur weiß und scharf zur Auswahl?

4. Das Gemüse: Ist es frisch, wie groß ist die Vielfalt?

5. Das Aussehen bzw. die Präsentation: Gesamteindruck

6. Freundlichkeit des Personals

7. Der Preis

8. Die Wartezeit

9. Außergewöhnliche Eindrücke

The Taste ist der Gewinner

Es gibt einen Sieger. Ausgewertet wurden alle neun Kategorien mit Noten von sehr gut bis mangelhaft. Dabei stellte sich heraus, dass The Taste in der Wilhelmstraße in fast allen Kategorien die Bestnoten erreichte, außer bei der Wartezeit. Aber warum?

Das frische und selbstgemachte Brot, die Auswahl an gut gegrilltem Fleisch, die eigenen Soßen (nicht aus dem Großmarkt), das frische Gemüse mit einer großen Auswahl und das Anrichten auf einem Teller sind bei The Taste unschlagbar. Aber auch Alanya und Ali Baba können hier punkten. Auffällig ist, dass es bei The Taste keine Alu-Folien gibt, sondern der Döner zum Mitnehmen in Papier mitgegeben wird. „Beim Essen tropft die Soße aus dem Döner daher etwas schneller als bei den anderen beiden Dönern, aber dafür ist es umweltfreundlicher“, sagen Markus Metzger und Jörg Hinderberger unisono.

Ein großer Pluspunkt ist zudem bei The Taste, dass man sieht, wie aus dem Teig ein Brot frisch entsteht. Bei Alanya sticht besonders die Freundlichkeit des Personals heraus sowie die Wartezeit, beides Mal mit sehr gut bewertet. Und bei Ali Baba sind das Gemüse und der Gesamteindruck mit Bestnoten ausgezeichnet. Wer in Welzheim einen Döner essen möchte, der kann unterm Strich also keinen Fehler machen: Denn The Taste, Alanya und Ali Baba sorgen mit ihrer Auswahl für eine sehr große Kundenbeliebtheit. Und dann gibt es ja noch den Pizza Express Bella Italia, der zwar nicht täglich, aber vor allem zu den Stoßzeiten der Schülerpausen, auch Döner anbietet.

Die Welzheimer Zeitung hat den Selbsttest gemacht, wer der beste Döner in Welzheim ist. Auf Platz eins: The Taste (Wilhelmstraße). Auf Platz zwei: Alanya Döner Kebab (Gemeindehausstraße). Auf Platz drei: Ali Baba Kebabhaus (Untermühlstraße).

Interessant zu wissen wäre nun, wie die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Welzheim die drei Döner-Geschäfte in der Welzheimer Innenstadt beurteilen, unter Beachtung der oben genannten neun Kriterien.

Wer seine Eindrücke öffentlich mitteilen möchte, kann dies auf der Facebook-Seite des Zeitungsverlags Waiblingen unter dem Kommentar des Artikels tun oder eine E-Mail schreiben an welzheim@zvw.de. Unter allen Einsendungen wird dann ein neues Ranking veröffentlicht.