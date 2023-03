Pizzeria Ionio in Welzheim: Inter- und Juve-Fußballfans feiern zusammen

Zweiter gegen Siebter. Eigentlich eine klare Sache. Wer sich jedoch im Fußball etwas auskennt, der weiß, dass das italienische Derby Inter Mailand gegen Juventus Turin immer elektrisiert. Und zwar unabhängig von der Tabellensituation in der ersten italienischen Liga, der Serie A. Und auch in Welzheim gibt es viele Fans des italienischen Fußballs.

Fußball verbindet: Derby d'Italia in Welzheim

In der Pizzeria Ionio trafen sich nach dem gut besuchten Hinspiel am 13. Spieltag, welches Juventus mit 2:0 gewann, nun am vergangenen Sonntag zum 27. Spieltag wieder Zuschauer von beiden Lagern. Enzo Sollazzo, der Juniorchef der Pizzeria Ionio, lud ein. 40 Gäste feuerten ihre Mannschaften an. Und zuvor gab es schöne Leckereien.

Unter dem Motto „Calcio e Cucina - Fußball und Küche“ feierten Menschen unterschiedlichster Herkunft das Derby d’Italia. „Der erste Abend im November 2022 war bereits ein voller Erfolg. Zwar nicht für mein Inter Mailand, aber für alle Gäste in unserer Pizzeria Ionio“, erklärt Enzo Sollazzo.

Fußball verbindet, über Kulturen hinweg, und so wurde auch der zweite italienische Abend mit dem Rückspiel des Derby d’Italia ein super Erfolg. Übrigens, gewonnen hatte dieses Mal erneut Juventus Turin mit 1:0.

„Das ist zwar nicht schön, aber wir gewinnen dafür die Champions League“, so Inter-Fan Enzo Sollazzo. Für alle Fakten-Liebhaber, vor dem Duell Inter gegen Juve am 19. März 2023 gab es diese Begegnung schon 192 Mal. 88 Sieger feierte Juventus Turin, 54 Erfolge gab es für Inter Mailand und 50 Mal wurden die Punkte geteilt.

Spenden der Veranstaltung gehen an krebskranke Kinder

Zum Rahmenprogramm zählte vor dem Anpfiff unter anderem ein schönes Menü. Nämlich Antipasti, Pizza, Pasta und ein sehenswerter Kuchen im Inter-Juve-Format. Die 25 Euro pro Person wurden gespendet, so wie auch der komplette Erlös bei der Verlosung. „Die komplette Summe wird noch ausgerechnet und vermutlich zu zwei gleich großen Teilen gespendet.

Nämlich an das Blaue Haus in Stuttgart, das sich um krebskranke Kinder kümmert und deren Eltern eine Erholung nötig haben. Hier ist Joe Colletti unser Ansprechpartner. Und dann möchten wir einen Teil dem Blindenheim der Nikolauspflege in Welzheim spenden“, so Giovanni Deriu, der zusammen mit Enzo Sollazo durch den Abend führte.

Unter den Gästen war auch ein Nachwuchskicker des VfB Stuttgart, Massimo Di Benedetto, sowie seine Familie. Der C-Junioren-Kicker Massimo Di Benedetto spielte bereits für den 1. FC Heidenheim 1. FC Normannia Gmünd und er möchte nach seiner Knieoperation in der U 17 des VfB Stuttgart wieder voll angreifen.

Auch dabei waren Hakan Keskin, Trainer der Landesliga-Kicker des SV Kaisersbach und Leo Gjini, der Vorgänger von Keskin beim SVK. Gjini sagt: „Es ist ein grandioser Abend. Hier treffen sich Freunde aus allen Ländern, schauen gemeinsam Fußball und der Erlös wird für den guten Zweck gespendet.“

Und für Enzo Sollazzo steht fest, dass beim nächsten Mal es kein Derby d’Italia sein muss: „Wer Ideen hat für ein anderes Top-Spiel in Europa, darf auf mich zukommen. Ich sage unserer Küche und allen Gästen einfach Danke.“