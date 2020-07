Wer seinen Namen zum ersten Mal hört, der muss kurz nachdenken und dann noch einmal nachfragen, wie man den Vornamen schreibt und ausspricht: Frithjof Stephan. Der Vorname Frithjof stammt aus Skandinavien, jedoch waren die Eltern keine Skandinavier, sondern wollten einfach einen schönen Namen für ihren Sohn, den zur damaligen Zeit, nämlich bei der Geburt 1950 in Karlsruhe, noch niemand im Bekanntenkreis hatte. Bis heute war der 70-Jährige Rektor am Limes-Gymnasium in Welzheim. Nach 13 Jahren