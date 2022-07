Sommerfest am Welzheimer Limes-Gymnasium zum Ende des Schuljahres

Das Schuljahr 2021/22 neigt sich schnell dem Ende entgegen. Vor diesem Hintergrund plante die Schulgemeinschaft des Limes-Gymnasiums Welzheim für den Abend des vorletzten Schultags ein "School’s-out-Sommerfest" unter dem Motto „Das Limes feiert“! Der Gedanke bestand darin, Eltern, Lehrer, aber vor allem den Schülern etwas zurückzugeben. Und zwar für das, was im Schuljahr geleistet wurde.

Die Kinder und Jugendlichen durchlebten zahlreiche Prüfungen, überwanden dabei möglicherweise Tiefen und erklammen hoffentlich noch mehr Höhen. Dabei war es nun an der Zeit, das Erlebte Revue passieren zu lassen und durchzuatmen. Schulleiter Nikolaj Beer wollte durch die Aktion „Das Limes feiert“ einerseits Danke sagen und andererseits eine größere Identifikation mit dem Limes-Gymnasium und der Stadt Welzheim schaffen. Organisiert wurde das Ganze von der Schulfamilie für die Schulfamilie getreu dem Motto: „Wir ziehen an einem Strang!“

Umso erfreulicher, dass die Organisation auch von externer Seite unterstützt wurde. So lieferte das Team der Coco-Loco-Bar vom Feuersee um Beachboy Mike ganz unkompliziert gemütliche Liegestühle und tolle Beachutensilien, um auf dem Schulhof eine Ferienatmosphäre zu schaffen.

An der Bar an der „Playa de Limes“ konnten sich die Gäste bei lässiger Sommermusik mit erfrischenden, schülergerechten Cocktails entspannen, nachdem man sich an der Spielstraße beispielsweise beim Bobbycar-Rennen verausgabt hatte. Nicht nur die Lehrer-Schüler-Wettkämpfe waren dabei sehr beliebt. Darüber hinaus kreierten die einzelnen Klassen ein tolles Angebot an Fingerfood. Von gesunden Obstspießen bis zu der ungesunden, aber äußerst leckeren Zuckerwatte war alles dabei. Auch das Rahmenprogramm auf der eigens dafür geschaffenen Festbühne war extrem unterhaltsam und die Schüler hatten die Möglichkeit, ihre Talente nicht nur vor den Lehrkräften, sondern auch vor Großeltern und Eltern zur Schau zu stellen. Dieses Sommerfest war eine tolle Art und Weise, das Schuljahr abzurunden. Das Limes-Gymnasium dankt allen tatkräftigen Helfern und wünscht sich eine Wiederholung im nächsten Schuljahr.