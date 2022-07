Strandsport: Playa de Gamundia mit Footvolley auf dem Gmünder Marktplatz

Traditionell ist die Playa de Gamundia das erste Event, das sich in den internationalen Footvolley-Kalender einträgt. Meist wird der Termin für das Folgejahr bereits im Rahmen der Siegerehrung von Robert Frank (Tourismus & Marketing GmbH) und Sascha Kühne, Geschäftsführer der Sevotion GmbH aus Alfdorf und Hauptorganisator des Turniers, bekanntgegeben. Die organisatorische Qualität und die frühzeitige Planung sind Markenzeichen eines der hochkarätigsten Footvolley-Innenstadt-Turniere der Welt. Einzig Graz und Wien teilen sich im Wechsel ein ähnliches Highlight in der Innenstadt.

Nach dem Umzug 2021 auf den Johannisplatz, auf dem eine größere Arena für die, nach 2016, bereits zweite Footvolley-Europameisterschaft in Schwäbisch Gmünd, möglich war, geht es mit dem bislang kleinsten Set-up der Playa-de-Gamundia-Geschichte zurück auf den Marktplatz. Zum ersten Mal wird das Spielfeld quer vor dem Rathaus stehen. „Ich wünsche mir TV-Kameras auf dem Balkon des Bürgermeisters“, sagt Sascha Kühne mit einem zwinkernden Auge.

Auf jeden Fall wird die neue Ausrichtung des Spielfeldes tolle TV-Bilder vom gesamten Marktplatz liefern. Hintergrund für den erneuten Umzug und den veränderten Aufbau ist die enge Abstimmung mit weiteren Kulturveranstaltungen sowie den örtlichen Gastronomen. „Nicht nur wir mit der Playa de Gamundia möchten die wiedergewonnenen Möglichkeiten nach der kräftezehrenden Pandemie nutzen. Ebenso wollen wir Rücksicht nehmen auf die ansässige Gastronomie, welche stark in den letzten Jahren leiden musste“, betont Sascha Kühne. „Eventmanagement bedeutet, gemeinschaftliche Erlebnisse und Emotionen zu schaffen. Wir sind entsprechend stolz, unseren Beitrag für eine erfolgreiche, gemeinschaftliche Sommersaison in Schwäbisch Gmünd leisten zu können.“

Die Strandfläche integriert sich vom 30. Juli bis 7. August in eine Anzahl an gastronomischen Sitzplätzen mit Tisch, die in keinem Jahr so hoch war wie im Sommer 2022. „Wir freuen uns auf eine fantastische Atmosphäre“, sagt Robert Frank, der auch in diesem Jahr die Veranstaltung auf Seiten der T&M wesentlich mitgestaltet. Das diesjährige Konzept unterstreicht die Gemeinschaftlichkeit von Events und Gastrobetrieben auf dem Gmünder Marktplatz, so Frank weiter. Die ursprünglich geplante Kulturwoche mit Konzerten und Beachparty muss aufgrund des reduzierten Event-Set-ups und der damit verbundenen Streichung der Eventbühne entfallen.

Der Fokus liegt ganz auf dem Sport, beginnend am 30. Juli mit der BaWü Beach Tour und zwei A-Top-Beachvolleyball-Turnieren. Täglich folgen weitere Programm-Highlights, bis sich am 7. August ein neues Duo in die Geschichtsbücher des europäischen Footvolley – als Sieger eines der bekanntesten Footvolley-Turniere der Welt, der Playa de Gamundia - eintragen wird.

Wer in Schwäbisch Gmünd gespielt hat, gehört zur Elite des Sports

„Wer in Schwäbisch Gmünd gespielt hat, gehört zur Elite des Sports“, äußerte sich einst Mo Obeid nach einer Teilnahme an der Playa de Gamundia. Bereits zu den ersten beiden Auflagen des Turniers konnten in Schwäbisch Gmünd die Footvolley-Legenden Helinho und Leo Tuberao aus Brasilien bestaunt werden, die 2015 in einem beeindruckenden Finale die späteren Europameister Nelson Pereira und Miguel Pinheiro bezwingen konnten. Das Youtube-Video dieses Finales gehört zu den am meisten geklickten Footvolley-Spielen der Welt. Im Jahr 2016 debütierte die erste offizielle Footvolley- Europameisterschaft in Schwäbisch Gmünd, bei der sich die Franzosen Dume Susini und Anghjulu Maria Plasenzotti den historischen Titel sichern konnten. Ein Jahr später gewann in Schwäbisch Gmünd erneut ein französisches Top-Team: Antoine Ottaviani und Lucien Allessandri konnten sich anschließend 2018 in Graz die europäische Krone aufsetzen. Das Viertelfinale der Playa de Gamundia 2019 zwischen Portugal und Israel gehört zu den Top-5 Footvolley-Matches auf der Rangliste des europäischen Footvolley-Verbandes EFVL. Das emotionale Highlight des Events gelang 2021, als Schwäbisch Gmünd zur ersten Stadt überhaupt wurde, in der bereits zum zweiten Mal eine Europameisterschaft ausgetragen wurde und sich Deutschland 1, Mitch und Dennis Weber, Bronze vor heimischem Publikum sicherten. Man darf also gespannt sein, wer sich 2022 in die lange Liste der Footvolley-Legenden eintragen wird.

Das Programm der Playa de Gamundia 2022

30. bis 31. Juli Ba-Wü Beach Tour: Mit der Playa de Gamundia 2021 kam erstmals die Baden-Württembergische Beach-Tour in die Stauferstadt. Ein A-Top-Beachvolleyball-Turnier der Männer und Frauen, das eine großartige Möglichkeit für die Sportlerinnen und Sportler bietet: Die Siegerinnen und Sieger erhalten wichtige Punkte für die deutsche Rangliste. Organisationsstandard, sportliches Niveau und vor allem die einmalige Zuschauerkulisse sind ein besonderer Anreiz und locken Athletinnen und Athleten aus ganz Deutschland auf den Gmünder Marktplatz. Los geht’s jeweils gegen 09.30 Uhr.

1. bis 04. August Barmer Footvolley Camp: Das Barmer Footvolley Camp gehört zur Playa de Gamundia wie Footvolley zu Schwäbisch Gmünd. Das Jugendprogramm ist zum festen Bestandteil der Playa de Gamundia geworden. Vier Trainingseinheiten und ein Abschlussturnier finden statt. Der Fokus liegt auf Fuß-, Bein- und Brustspiel sowie koordinativen und technischen Übungen im Sand. Die Anmeldung zum Barmer Footvolley Camp ist über playadegamundia.com möglich.

2. bis 3. August Beachvolleyball Mixed-Amateur-Turnier: Neben den A-Top-Turnieren der Ba-Wü Beach Tour wird auch dem Freizeit- und Breitensport aus der Region eine Plattform in der Gmünder Innenstadt geboten.

An dem Platz, an dem schon Olympiasieger Jonas Reckermann und Markus Dieckmann standen, wird es 2022 ein regionales Beachvolleyball-Turnier für jedermann geben. Ein 4-gegen-4-Mixed-Turnier soll vor allem für sommerliche Stimmung und gute Laune sorgen. Anmelden kann man sich zum Turnier unter playadegamundia.com

4. August Gmünder Footvolley-Stadtmeisterschaften: Was anfänglich als Hobbyturnier begann, ist mittlerweile zu einem Turnier auf dem Niveau eines deutschen Ranglistenturniers geworden. Die Gmünder Strandballakrobaten sind längst im oberen Drittel des deutschen Tableaus angekommen. Traditionell wird am Donnerstagabend der prestigeträchtige Gmünder Stadtmeister gekürt.

5. bis 7. August Sparkassen-Footvolley-Cup: Die European Footvolley League zu Gast in Schwäbisch Gmünd! Zwei deutsche Teams kämpfen gegen die Elite des europäischen Footvolley um den begehrten Gmünder Glasteller.

Beginnend am Freitag gegen 15 Uhr spielen die Damen bereits am Samstagabend unter Flutlicht ihre Finalpartie. Am Sonntag dürfen sich die Zuschauer auf den Finaltag der Herren freuen.