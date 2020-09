Die Tafel wird künftig als eigener Verein „Tafel Welzheim“ geführt. Die Gründungsversammlung des neu gegründeten Vereins fand am Mittwoch, 9. September, im Ratssaal des Rathauses in Welzheim statt. Bürgermeister Thomas Bernlöhr begrüßte die Gründungsmitglieder und erwähnte in diesem Zusammenhang die bisherige Unterstützung des Tafelladens durch die Stadt. Auch für die Zukunft sicherte er dem neu gegründeten Verein weiterhin die Unterstützung zu.

Neun Gründungsmitglieder nahmen an der