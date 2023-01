VfB-Talent Di Benedetto (14) erhält Kapitänsbinde von Fußball-Star Zanetti

Warum freut sich ein Fan von Juventus Turin über eine Kapitänsbinde von Inter Mailand? Ganz einfach. Massimo Di Benedetto, Jungprofi in der U 15 des VfB Stuttgart, ist zwar Juve-Fan, aber wenn man bei einem Gewinnspiel in der Welzheimer Pizzeria Ionio den Hauptpreis ergattert, nämlich eine original unterschriebene Kapitänsbinde von Inter-Weltstar Javier Zanetti, ist die Freude trotz der Rivalität riesengroß. Und der Papa von Massimo, auch Juve-Anhänger, meinte: „Sollte Massimo in der Zukunft für Inter Mailand spielen dürfen, wäre ich dennoch weiterhin sein größter Fan.“

Javier Zanetti: Kapitän von Inter Mailand

Javier Zanetti kennen nicht nur die Italiener, auch die Fußballfans im Welzheimer Wald wissen, dass der langjährige Kapitän von Inter Mailand zu den Idolen von Kindern und Erwachsenen gehört. Während seiner Vereinskarriere hat Zanetti insgesamt fünf italienische Meisterschaften, viermal den italienischen Pokal, viermal den italienischen Supercup sowie je einmal die UEFA Champions League (2010), die FIFA-Club-Weltmeisterschaft (2010) und den UEFA-Pokal (1998) gewonnen.

Massimo di Benedetto steht auch im DFB-Kader

Massimo di Benedetto, der übrigens auch im DFB-Kader steht, spielt als klassischer Sechser und kommt aus Täferrot, ein kleiner Ort im Ostalbkreis in der Nähe zu Mutlangen, also auch am Rande des Welzheimer Waldes gelegen. Wie kam es dazu, dass Massimo nun die Binde von Javier in Welzheim überreicht bekam?

Die besten Ideen entstehen wie so oft: spontan. So ging es auch zwei fußballverrückten Italienern, der eine Enzo Sollazzo, Juniorchef der traditionsreichen Pizzeria Ionio in Welzheim, und Giovanni Deriu, ehemaliger Integrationsbeauftragter für Welzheim, Kaisersbach und Alfdorf. Das Derby d’Italia des italienischen Calcio, Juventus gegen Inter, stand also an, und das wollten Sollazzo und Deriu unbedingt gemeinsam ansehen. Und beim Gewinnspiel hatte Massimo den Hauptpreis gezogen.

Der VfB-C-Jugendspieler erhielt nun die Binde des ehemaligen Inter-Profis und argentinischen Champions-League-Siegers, samt Urkunde und Zertifikat. Massimo Di Benedetto wiederum überreichte Enzo Sollazzo, Juniorchef der Pizzeria Ionio, einen Clubwimpel des VfB Stuttgart mit Widmung und Unterschrift von Massimo.

Warum kennen sich Javier Zanetti und Enzo Sollazzo?

Wie kam es dazu, dass Zannetti seine Binde unterschreibt und nach Welzheim in die Pizzeria Ionio „bringt“? „Ich bin Inter-Fan und als ich einmal in einem Restaurant in Mailand einen Koch mit dem Nachnamen Sollazzo besuchte, stellte sich heraus, dass dieses Restaurant Javier Zanetti gehört. Und so entstand ein Kontakt, der bis heute anhält“, erklärt Enzo Sollazzo.

Übrigens, aktuell befindet sich im Profikader des VfB Stuttgart Samuele Di Benedetto, der Cousin von Massimo. Samuele Di Benedetto aus Lindach zählt zu den hoffnungsvollsten Talenten des VfB Stuttgart. Einen Vertrag bis 2026 hat der Jugend-Nationalspieler bereits in der Tasche. Samuele Di Benedetto sticht aus dem VfB-Kader im aktuellen Trainingslager laut ZVW-Redakteur Simeon Kramer heraus. „Samu“, wie ihn seine Teamkollegen auf dem Platz nennen, wird immer wieder gelobt. „Starke Aktion, Samu“ oder „Gut so, Samu“ schallt es dann über den Platz. Der 17-Jährige ist mutig, traut sich was und schmeißt sich in jeden Zweikampf. Klar ist auch: Nicht jede Aktion gelingt dem Mittelfeldspieler. Aber wer erwartet das schon von so einem jungen Profi, der sein erstes Trainingslager mit den Profis absolviert?

Massimo Di Benedetto möchte ebenfalls den Schritt in den Profibereich schaffen

Fakt ist: Samuele Di Benedetto kann überzeugen, auch Trainer Bruno Labbadia. Von einem Startelf-Platz ist der 17-Jährige trotzdem weit entfernt. Wenn das VfB-Eigengewächs aber weiter sein Talent so aufblitzen lassen kann, könnte es für Di Benedetto auch mal für einen Platz im Spieltagskader reichen. Wichtig ist für den Mittelfeldspieler aber, dass er weiter mit den Profis trainieren kann. Zum einen, weil er sich nur so spielerisch weiterentwickeln kann. Und zum anderen, weil er körperlich noch zulegen muss – denn nur so ist der Schritt in die Bundesliga wohl möglich.

Und Massimo Di Benedetto möchte ebenfalls den Schritt in den Profibereich in den nächsten Jahren schaffen. Die Anlagen dazu und das Talent sind da, auch der Wille ist enorm. „Er kann es packen“, sind sich Giovanni Deriu und Enzo Sollazzo einig, da er als defensiver Mittelfeldspieler vor allem sehr gute offensive Momente kreieren kann. Aktuell spielt Massimo sowohl für die deutsche als auch die italienische C-Junioren-Nationalmannschaft. Ob er dann später für Deutschland oder Italien spielt? Beim VfB Stuttgart fühlt sich Massimo sehr wohl: „Ich werde immer alles geben.“