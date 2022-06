Wandertipps, um die Hitze zu umgehen, sind die Premiumwanderwege

Drei spektakuläre Schluchten sind für den Premiumwanderweg „Drei Schluchten“ namensgebend: das Edenbachtal, die Wieslaufschlucht und das Strümpfelbachtal. Das Edenbachtal ist ein Naturschutzgebiet, in dem Natur noch Natur sein darf. Dem Edenbach abwärts folgend geht es zur ehemaligen Laufenmühle, dem heutigen „Erfahrungsfeld der Sinne Eins und Alles“. Hier dürfen die Besucher riechen, hören, tasten, balancieren und staunen, wozu ihre Sinne in der Lage sind. An dieser Stelle bilden der Edenbach und die Wieslauf beim Zusammenfluss imposante Wasserfälle, die dann in die Wieslaufschlucht stürzen. Nach wenigen hundert Metern führt diese steil abwärts zur historischen Klingenmühle. Es heißt, dass sie den Dichter Justinus Kerner zu seinem Gedicht „Der Wanderer in der Sägmühle“ inspiriert hat. In Steinbach führt der Weg hinüber zum Eingang des wildromantischen Strümpfeltals mit seinen vielen kleineren Wasserfällen und anschließend zur Hochfläche um Schmalenberg. Hier bietet sich ein grandioser Ausblick nach Westen. Bei klarer Sicht ist der Nordschwarzwald als letzte Kulisse zu sehen.

Über die Geldmachersklinge – der Sage nach soll hier ein Falschmünzer sein Unwesen getrieben haben – geht es wieder zurück ins Wieslauftal und über einen naturnahen Pfad zur Bockseiche und damit zurück zum Ausgangspunkt der Route. Der Weg ist nicht kinderwagentauglich. Weitere Infos zur Route und die Navigation über Komoot finden Sie auf www.welzheim-aktiv.de

Vom Startpunkt aus erreicht man auf diesem Premiumspazierwanderweg Römerwald nach wenigen Metern eine Gruppe imposanter Mammutbäume. Auf schönen Waldwegen geht es dann leicht bergab über die Trasse der Schwäbischen Waldbahn hinweg zum lauschigen Ropbachsee. Auf naturnahen Pfaden führt der Spazierweg auf den Limeswanderweg. Hier lohnt ein kurzer Abstecher zur 1438 erbauten Hagmühle mit Biergarten, der von Mai bis September sonntags geöffnet ist. Dem Limesweg folgend geht es zur Ruine eines römischen Wachtturms, dem Göckelerturm. Knapp unterhalb der neuen Brücke über die hier noch sehr ursprüngliche Lein befand sich ehemals das Tierbad. Das Wasser dieser Quelle soll Tier und Mensch von ihren Gebrechen befreit haben. Leinaufwärts befinden sich Teiche des Fischereivereins. Von hier bietet sich ein Abstecher zum Archäologischen Park Ostkastell an. Der eigentliche Verlauf des Premiumspazierwanderwegs führt wieder zur Hochfläche von Welzheim hinauf und am Waldrand entlang zur Haltestelle „Tannwald“ der Schwäbischen Waldbahn, die an den schönen Stadtpark angrenzt. In wenigen Metern gelangt man zurück zum Ausgangspunkt. Der Weg ist nicht kinderwagentauglich.