Welzheim: Drogeriemarkt Rossmann eröffnet am 9. Juli am Feuersee

Am Samstag, 9. Juli, eröffnet der Drogeriemarkt Rossmann in Welzheim seine neue Verkaufsstelle in der Brunnenstraße 5. Auf einer Verkaufsfläche von rund 700 Quadratmetern wird den Kunden ein sowohl in Breite als auch Tiefe überzeugendes Sortiment mit Schwerpunkten bei Haar- und Körperpflege, dekorativer Kosmetik, Parfüm, Babynahrung und -pflege, Hygieneprodukten sowie Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln geboten.

Heute führt Rossmann zudem 28 eigene Marken mit rund 4600 Artikeln in allen Sortimentsbereichen. Die Stiftung Warentest und der Öko-Test-Verlag honorierten die hohe Qualität der Rossmann-Marken seit ihrer Einführung bisher über 740-mal mit „sehr gut“ oder „gut“. Seit Jahren erfolgreich ist der Fotoservice.

„Selbstverständlich ist auch hier Qualität oberstes Gebot. Der digitale Fotoservice bietet in allen Verkaufsstellen die Möglichkeit, Fotos vor Ort zu überspielen und als Papierabzüge zu bestellen, beziehungsweise an den Kodak-Stationen sofort auszudrucken“, heißt es seitens des Unternehmens. Weitere Schwerpunkte: Bioprodukte, Wein, Tee, Wellness, Fitness, Bücher, Kleinelektrogeräte und Schmuck.

Zehn neue Arbeitsplätze in Welzheim

Insgesamt werden zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der neuen Verkaufsstelle in Welzheim beschäftigt sein, davon sind vier Neueinstellungen. Sie stehen den Kunden montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Für den Eröffnungstag am 9. Juli hat sich die neue Verkaufsstelle ordentlich herausgeputzt. Die Kunden können sich auf spezielle Angebote und Promotionsaktivitäten freuen. Vom 9. bis 15. Juli gibt es zum Beispiel eine Zehn-Prozent-Aktion und viele weitere Highlights.