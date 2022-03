Die Hilfsbereitschaft in Welzheim für die Menschen, die aus der Ukraine aufgrund des Krieges fliehen müssen, ist sehr groß. So gibt es unter anderem in Breitenfürst eine private Gemeinschaftsaktion unter der Leitung der Familie Staib. Hier werden Nahrungsmittel gesammelt, die dann mit dem Lkw nach Polen gebracht werden. Für die nächste Fahrt nach Polen gibt es noch Platz im Lkw.

Wer also Nahrungsmittel spenden möchte, kann dies am Donnerstag, 10. März, tun und seine Lebensmittel