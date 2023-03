Welzheimer Schülerinnen und Schüler machen sich ein Bild vom Handwerk

Immer weniger Schulabsolventinnen und Schulabsolventen finden den Weg in einen Ausbildungsberuf im Handwerk. Dabei ist genau in dieser Branche der Nachwuchsmangel seit langer Zeit am größten, was alle spüren, wenn ein Handwerk für den Bau, die Sanierung oder Renovierung gebraucht wird. Den Schülerinnen und Schülern den Einblick in einen Betrieb zu geben, ist ein neuer Weg in Welzheim und Umgebung.

Mit Hingabe, Ideenreichtum und Herzlichkeit bereiteten sich die Betriebe auf den Besuch der Schülerinnen und Schüler vor. „Also ich war total begeistert und habe immer noch ein Lächeln im Gesicht“, meldete gleich am nächsten Tag ein Betrieb bei der Schule zurück. Der Inhaber war sehr angetan von den Schülern, die am 1. März abends zur Nacht des Handwerks in den Betrieb kamen. Auch ein anderer Betrieb zeigte sich beeindruckt von den fünf Besucherinnen und Besuchern, die interessiert mitgemacht haben. Doch der Reihe nach: Die Idee stammt von der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule und wurde nun versuchsweise erstmals umgesetzt. „Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern und auch den Absolventen anderer Schulen das Handwerk als berufliche Perspektive näherbringen. Die einzelnen Handwerksbetriebe können meist nicht bei Messen vertreten sein und werden allenfalls von Verbänden und Innungen repräsentiert. Die Jugendlichen sehen also hauptsächlich die großen Industriebetriebe, Banken und Versicherungen und nicht die Chancen, die sich vor allem in einem Handwerksbetrieb am Wohnort bieten“, weiß Michael Huy, Schulleiter der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule.

In einem ersten Schritt wurden alle Schülerinnen und Schüler nach Interessen abgefragt. Unter allen Handwerksberufen von Bäcker/Bäckerin bis Zimmerer/Zimmerin konnten sie drei Bereiche favorisieren. Dabei wurden manche Berufe gar nicht, andere kaum und einzelne sehr stark nachgefragt. Entsprechend schrieb die Schule ortsansässige Betriebe an, ob sie am 1. März am Spätnachmittag und Abend an der Aktion teilnehmen. Geplant war eine etwa 45-minütige Führung mit Informationen zum Betrieb, zur Ausbildung, zum Verdienst und zu Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten. Einige Betriebe bauten auch Praxisteile ein, bei denen die Jugendlichen selbst aktiv werden durften. Nachdem sich die Betriebe zurückmeldeten und manche von sich aus noch aufsprangen, wurden die Schülerinnen und Schüler nach ihren Wünschen eingeteilt. Jede Schülerin und jeder Schüler wurde einem Betrieb zugewiesen.

Die Schülerinnen und Schüler erzählten, dass ihnen viel erklärt wurde, sie sich über die praktischen Elemente in so manchem Betrieb freuten und sie Gelegenheit hatten, Fragen zu stellen. Es habe Spaß gemacht und der Abend sei interessant und aufschlussreich gewesen. Sie empfanden es außerdem als gewinnbringend, sich an dem Abend auch mit Auszubildenden einiger Handwerksberufe unterhalten zu können. Nach den Erkenntnissen und den Erfahrungen dieses ersten Durchgangs gibt es aber auch noch zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten und Optimierungen. „Von Schülerinnenseite kam zu Recht die Anmerkung, dass zu wenig Handwerksberufe für sie zur Auswahl standen. Leider ist es uns nicht gelungen, manche Branchen anzusprechen, oder es gibt einfach hygienische oder organisatorische Schwierigkeiten.“ Überlegenswert ist nun, ob die Schülerinnen und Schüler zwei Betriebe aufsuchen, entweder hintereinander am selben Abend oder an zwei verschiedenen Tagen. Die Möglichkeit, dass die Eltern mitgehen, bestand bereits jetzt. „Die Entscheidung über den Ausbildungsberuf ist ein Familienprojekt“, sagt Huy. Auf der anderen Seite versteht er natürlich aber auch die Jugendlichen, wenn sie allein diese Handwerksbetriebe erkunden wollen. Über die teilnehmenden Jugendlichen kamen ausschließlich positive Rückmeldungen.

Teilgenommen am Pilotprojekt haben die Schülerinnen und Schüler, die in diesem Jahr den Hauptschulabschluss an der Bürgfeld-Gemeinschaftsschule oder an der Kastell-Realschule anstreben. Auch das soll weiter ausgeweitet werden.

Teilgenommen von Seiten der Unternehmen haben: Buhl Bau, Beta’s Hair & Nail, H & P Holzhandwerk, Helmer Elektrotechnik, Haustechnik Reichl, Josenhans Garten- & Landschaftsbau, Kugler Installationen.