Wo finde ich einen guten Kinderarzt? Was machen wir am Sonntag für einen Ausflug? Wer bietet eine neue Ganztagesbetreuung an? – Was für junge Familien aus dem Kreis interessant und wichtig ist kommt jetzt wöchentlich in Ihr Postfach.

Das ist drin:

Jeden Donnerstag: Immer gegen 17.30 Uhr

Das wichtigste aus Ihrem Ort: Alle Nachrichten für Eltern kleiner und großer Kinder

Freizeittipps in der Region: "Was machen wir am Wochenende?" Wir liefern Ideen.

Eltern-Themen: Alles rund um Schule und Kita, Erziehung, Gesundheitsfragen und viel mehr

Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit wieder abbestellt werden. Sie benötigen weder ein Zeitungsabonnement, noch Zugangsdaten für unser Portal.

Fragen oder Anregungen?

Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Newsletter? Melden Sie sich gerne an news@zvw.de. Unsere Onlineredaktion freut sich auf Ihre Nachricht.