Paukenschlag beim VfB Stuttgart: Vorstände Stefan Heim und Jochen Röttgermann entlassen

Nur knapp eine Stunde nach dem 1:1 gegen Hertha BSC Berlin folgte beim VfB Stuttgart am Samstagabend (13.02.) die nächste Eskalationsstufe im schier endlosen Drama um die Aufklärung der Daten-Affäre. Per Pressemitteilung teilte der schwäbische Erstligist mit, dass die beiden Vorstände Stefan Heim (Finanzen, Verwaltung und Operations) und Jochen Röttgermann (Marketing und Vertrieb) mit sofortiger Wirkung aus dem Gremium abberufen werden.

Dies habe der Aufsichtsrat der VfB AG in einer außerordentlichen Sitzung am Samstag einstimmig beschlossen. Über die Nachfolgeregelungen will der Aufsichtsrat kurzfristig beraten.

Gleichzeitig spricht der Aufsichtsrat dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Hitzlsperger sein uneingeschränktes Vertrauen aus. Außerdem bestätigen die Aufsichtsräte dem AG-Boss ein rechtskonformes Vorgehen bei der Aufklärung der Datenschutzaffäre. Hitzlsperger werde weitere Personalentscheidungen schnellstmöglich herbeiführen, so der Aufsichtsrat.