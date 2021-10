Norgren, einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebs- und Fluidtechnik und Teil der Unternehmensgruppe IMI plc, plant, „seine Produktionsstruktur in Europa anzupassen“. Die Produktion solle auf weniger Standorte konzentriert werden. Im Klartext: Die Produktion in den Gebäuden des ehemaligen Herionwerks an der Höhenstraße Fellbach soll ins tschechische Brünn verlagert werden. Von den derzeit 280 Arbeitsplätzen werden bis Ende 2022 wohl nur 80 übrig bleiben. Diese sollen aber in ein