Corona-Test positiv: Welche Quarantäne-Regeln gelten aktuell in BW?

Die Corona-Zahlen steigen angesichts der neuen Omikron-Varianten auch im Rems-Murr-Kreis rapide. Im privaten Umfeld sind immer mehr Freunde, Nachbarn oder Kollegen betroffen. Die Dunkelziffer ist vermutlich so hoch wie nie. Doch welche Regeln für Tests und Quarantäne gelten überhaupt noch in Baden-Württemberg?

Muss ich nach einem positiven Corona-Selbsttest in Quarantäne?

Nein, ein positiver Selbsttest begründet keine Absonderungspflicht. Aktuelles Beispiel: Ein Grundschüler aus Weinstadt bekommt Anfang des Schuljahres Symptome, die auf eine Corona-Infektion hindeuten. Sein Corona-Selbsttest zeigt zwei Striche für "positiv". Die Eltern isolieren ihn und informieren die Schule. Zu beidem wären sie aber laut aktueller Verordnung nicht verpflichtet. Seine Schwester geht weiter zur Schule und müsste sich eigentlich auch nicht testen. Auch die Eltern gehen zur Arbeit.

Nichtsdestotrotz appelieren viele Schul- und Kitaleitungen an Eltern, sie im Fall eines positiven Selbsttestes zu informieren und das Testergebnis überprüfen zu lassen. Laut Verordnung wird zudem "dringend empfohlen, sich in häusliche Absonderung zu begeben und Kontakte bestmöglich zu vermeiden".

Wie wirkt sich die Variante Omikron auf die Quarantäne-Regeln in BW aus?

Nach einer aktuellen Studie zeigen Antigen-Tests Omikron-Varianten besonders bei asymptomatischen Infektionen nicht so zuverlässig an wie die vorherigen Varianten des Coronavirus. Schnelltests werden zudem oft erst nach Einsetzen der Symptome positiv. Und: "Mitunter zeigen Selbsttests auch falsch positive Ergebnisse an", steht in einer Handlungsanweisung des Gesundheitsministeriums Baden-Württemberg. Vor diesem Hintergrund gelten Quarantäne-Regeln erst nach der Bestätigung eines positiven Selbttests durch einen offiziellen Schnelltest oder einen PCR-Test.

Wer trägt die Kosten für einen offiziellen Schnelltest oder einen PCR-Test?

Im Falle eines positiven Corona-Selbsttests haben Bürger nach der derzeit geltenden Testverordnung Anspruch auf eine kostenlose Bestätigung mittels Schnelltest oder PCR-Test. Liegt kein positives Selbsttest-Ergebnis vor, liegt eine PCR-Testung im Ermessen des behandelnden Arztes. Ein weiteres Beispiel aus dem Rems-Murr-Kreis: Eine Frau liegt mit Fieber, Hals- und Kopfschmerzen im Bett. Eine ungewöhnlich starke Erkältung, findet sie und bittet ihren Hausarzt im Rems-Murr-Kreis um eine Krankmeldung und um einen PCR-Test. Der antwortet: "Bei den aktuellen Regelungen teste ich nur noch Ungeimpfte mittels PCR-Test." Seine Argumentation: Bei den aktuellen Absonderungsregelungen laufe das Virus ohnehin 'durch' und jeder kranke Mensch könne selbstverantwortlich Rücksicht nehmen oder einen Selbsttest durchführen, um sich und andere zu schützen."

Gibt es überhaupt noch eine Absonderungspflicht?

Erst wenn ein positiver Selbsttest (freiwillig) durch einen offiziellen Schnelltest oder einen PCR-Test bestätigt wird, beginnt eine Pflicht zur Absonderung. Eine Meldepflicht gegenüber Schulen oder Kitas gibt es aber nicht.

Wann und wie lange muss ich mich absondern?

Wird das positive Ergebnis eines Corona-Selbsttests offiziell - egal ob mittels Schnell- oder PCR-Test - bestätigt, besteht von diesem Zeitpunkt der Kenntnisnahme an die Pflicht zur Absonderung. Diese dauert mindestens fünf Tage (gerechnet ab dem Zeitpunkt des Tests), wenn seit 48 Stunden keine Symtome aufgetreten sind. Spätestens endet die Absonderung nach zehn Tagen. Eine offizielle Aufforderung gibt es nicht mehr. Ein weiteres positives PCR- oder Schnelltestergebnis begründet bis zum 15. Tag nach dem Erstnachweis des Erregers keine erneute Absonderungspflicht.

Müssen sich Familienmitglieder und Haushaltsangehörige absondern?

Nein. Für Kontaktpersonen, besonders Haushaltsangehörige von Corona-Infizierten mit bestätigtem Test, besteht keine Absonderungspflicht. Sie dürfen sich aber kostenlos testen lassen.

Wie und wo kann ich im Rems-Murr-Kreis einen offiziellen Schnelltest machen lassen?

Im Rems-Murr-Kreis kann man sich an zahlreichen Teststellen offiziell testen lassen. Für alle Bürgertests besteht dabei eine Ausweispflicht mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Bei Volljährigen durch Personalausweis, Kindern und Jugendlichen durch Kinderreisepass oder Schülerausweis. Tests, die nicht unter die Gratis-Regelungen fallen, kosten in der Regel drei Euro. Eine Terminbuchung über das Portal des Rems-Murr-Kreises ist jedoch nur ohne Corona-Symptome möglich. Auch über das Schnelltestportal der Corona-Warnapp oder die Telefonnummer 116/117 kann man sich informieren.

Wo kann ich im Rems-Murr-Kreis einen PCR-Test machen lassen?

Ohne Corona-Symptome, nach einem positiven Schnelltest/Selbsttest oder Kontakt zu einer corona-positiven Person. Terminbuchung über das Testportal (bei "Testgruppe" "PCR-Test" auswählen).

Eine Auflistung teilnehmender Apotheken, die PCR-Testungen anbieten, gibt es auf der Internetseite der Landesapothekenkammer.

Was muss ich vor einem PCR-, "Lolli"- oder Spucktest besonders beachten?

Vor PCR-Tests und "Lolli"- bzw. Spucktests gilt mindestens eine Stunde vor dem Test: nicht essen, trinken, rauchen, kein Kaugummi kauen, keine Zähne putzen und nicht den Mund ausspülen.

Wo kann ich mich testen lassen, wenn ich Corona-Symptome habe?

Der erste Ansprechpartner ist der Hausarzt.